Черчесов: сборная России стала чемпионом мира в эмоциональном плане

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что его подопечные стали чемпионами мира в эмоциональном плане, передает ТАСС.

«Что касается чемпионата мира, то кубок — один, победитель — один, трофей увезла сборная Франции. Однако есть еще две составляющие — моральная и эмоциональная, в этом плане можно сказать, что сборная России точно чемпион мира», — сказал Черчесов.

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В субботу тренерский штаб и игроки сборной России получили государственные награды от президента России Владимира Путина на торжественной церемонии в Кремле. Черчесову был вручен орден Александр Невского.

Ранее Черчесов подарил Путину мяч «без прослушивающих устройств».