В МИД поблагодарили волонтеров и сотрудников служб безопасности за работу на ЧМ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила волонтеров и сотрудников служб безопасности за работу на чемпионате мира 2018 года.

«Чемпионат мира — особая история, тут есть страсть, национальный колорит. Однако за этой ажурностью стоит работа огромного количества людей - волонтеров, служб безопасности. Всем этим людям низкий поклон. То, что они сделали, учитывая масштаб произошедшего, уникально», — цитирует Захарову ТАСС.

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Чемпионат мира прошел с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Ранее Захарова поделилась мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира 2018 года.