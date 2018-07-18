Чемпион мира — 1998: ЧМ-2018 получился замечательным

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Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Кристиан Карамбе поделился впечатлениями относительно завершившегося чемпионата мира по футболу в России, передает газета «Известия».

«Я несколько раз посещал Россию перед чемпионатом мира. Лично видел, какую серьезную работу проделала ваша страна в преддверии турнира. Россияне очень ждали этот праздник и ответственно готовились к нему. Труд прошел не напрасно — турнир получился замечательным», — заявил Карамбе.

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Мундиаль проходил в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Ранее в Минэнерго рассказали о дальнейшей работе объектов ЧМ-2018.