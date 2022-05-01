Не опозориться перед болельщиками: «Барселона» обыгрывает «Мальорку». LIVE
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле
Global Look Press
В очередном матче 34-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» играет против «Мальорки». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Испания - Примера. 34-й тур
2-й тайм
01 мая 22:00
2 : 1
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Стадион «Камп Ноу», Барселона
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
'79
ГООООООООООЛ! Антонио Раильо выигрывает борьбу за мяч после стандарта и заталкивает мяч в нижний угол ворот тер Штегена! 2:1, интрига в матче вновь жива!
'76
Двойная замена в составе гостей: Ансу Фати и Усман Дембеле выходят на поле «Камп Ноу» вместо Феррана Торреса и Пьера-Эрика Обамеянга.
'74
Гол Торреса отменен из-за офсайда.
'73
ГООООООООООООЛ! Ферран Торрес первым оказывается на мяче после рикошета и поражает ворота «Мальорки»!
'70
Двойная замена в составе «Мальорки»: Кан Ин Ли вышел вместо Баттальи, а Сальва Севилья вышел вместо Хосабеда.
'67
Делай накрутил троих или четверых игроков «Мальорки», но финальный удар нанести не смог.
'65
Гренье получает желтую карточку буквально сразу после выхода на поле.
'62
Раильо совершает довольно глупый подкат и получает абсолютно закономерную желтую карточку.
'60
Двойная замена в составе «Мальорки»: Куба вышел вместо Ниньо, а Гренье заменил Дани Родригеса.
'57
Жорди Альба исполнил навес в чужую штрафную, но его подача не дошла до игроков в сине-гранатовой майке.
'54
ГОООООООООООООЛ! Серхио Бускетс нанес удар с дальней дистанции низом и попал в самый угол! 2:0!
'52
Гарсия выполнил прострельный пас на Депая, но нидерландцу не хватило немного, чтобы дотянуться до мяча.
'50
Ферран Торрес попал в офсайд, свободный удар пробьют игроки «Мальорки».
'47
Обамеянг навешивал в сторону Торреса, однако Ферран не успел дотянуться до мяча.
'45+1
Перерыв! Игроки «Барселоны» довольно уверенно контролируют мяч, держат темп и спокойно ведут в счете. Понаблюдаем, как изменится игра во втором тайме.
'45
К основному времени первого тайма добавлена одна минута.
'43
Гави оказался в положении «вне игры».
'42
Депай бьет в стенку со штрафного. Не получается у нидерландца сегодня со стандартами. По крайней мере пока.
'40
Араухо сделал скидку партнеру головой, но мяч был перехвачен.
'38
Неудачно Делай подает штрафной, мяч переходит к игрокам «Мальорки».
'35
Гави грубо атакует соперника и получает заслуженную желтую карточку.
'32
Дани Алвес наносит удар издали и промахиавется.
'29
Вместо получившего травму Пике появляется на поле Эрик Гарсия.
'28
Травму, видимо, получает Жерар Пике, и просит замены. Хави вызывает кого-то из разминочной зоны.
'26
ГОООООООООООООЛ! Мемфис Делай открывает счет в матче с передачи Жорди Альбы, 1:0! Шикарный удар в нижний угол исполнил нидерландец!
'24
Забивает гол Араухо, замкнув подачу с правого фланга, но из офсайда.
'22
Фланговая подача Альбы прервана защитником «Мальорки», будет угловой.
'19
Ответный штрафной игроки «Мальорки» исполнили не лучшим образом.
'17
Жорди Альба довольно плохо навесил со штрафного, мяч покинул поле.
'15
Санчес забрался в офсайд.
'13
Пас Гави в разрез не прошел, а задумка была ведь хорошая!
'11
Альба навесил в штрафную «Мальорки», не найдя никого из своих партнеров по команде.
'8
Алвес находился в центре поля и выдал пас на Обамеянга, габонец пробил из-под защитника и не смог попасть в створ.
'6
Момент у «Барсы»: подача с правого фланга нашла голову Обамеянга, который бил в упор! Рико остался на линии ворот и поймал мяч.
'4
Бускетс грубо сыграл в ногу сопернику в центре поля, но на сей раз арбитр не стал показывать карточку.
'2
Cанчес делал передачу за спину защитников «Барсы», но никто из его партнеров на это предложение не откликнулся.
21:55
Состав «Мальорки»: Рико, Маффео, Раильо, Вальент, Руссо, Оливан, Дани Родригес, Батталья, Санчес, Анхель Родригес, Фер Ниньо.
21:50
Состав «Барселоны»: тер Стеген, Дани Алвес, Пике, Араухо, Альба, Бускетс, де Йонг, Гави, Обамеянг, Депай, Ферран Торрес.
21:45
Добрый вечер! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции игры 34-го тура чемпионата Испании по футболу между «Мальоркой» и каталонской «Барселоной».
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