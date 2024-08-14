Стало известно, сколько паралимпийцев будут представлять Россию на Играх в Париже

Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков в интервью ТАСС заявил, что организация получила 85 аккредитаций для участия атлетов в Играх 2024 года во Франции (Париж).

По его словам, еще семь заявок находятся на рассмотрении в Международном Паралимпийской комитете.

«ПКР получил аккредитационные карточки практически на всех спортсменов, заявленных на Паралимпийские игры в Париже. Они уже находятся в нашем офисе в Москве. Проверка продолжается по семи атлетам. Ждем окончательного решения», — заявил Рожков.

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября. На них от России выступят 48 легкоатлетов, 35 пловцов, два представителя тхэквондо и два триатлониста.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 состоялась 11 августа на стадионе «Стад де Франс». МОК разрешил российским спортсменам, выступавшим в нейтральном статусе, присутствовать на мероприятии, однако никто из них не приехал, к этому моменту российские атлеты уже покинули Париж.

Следующие Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском городе Лос-Анджелес.

Ранее вратарь Доминик Гашек заявил о желании помочь российским спортсменам.