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Гашек заявил о желании помочь российским спортсменам

Гашек хочет помочь россиянам вернуться на международные соревнования

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Илья Питалев/РИА Новости

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек в интервью изданию iDNES.cz заявил, что хочет помочь российским спортсменам вернуться на международные старты.

По его словам, необходимо сделать много работы, чтобы россияне снова смогли на равных соревноваться на интернациональных турнирах.

«Предлагаю помощь отдельным мировым федерациям, предлагаю помощь Международному олимпийскому комитету (МОК), предлагаю помощь Национальной хоккейной лиге. Я хочу сотрудничать в этом, это важно», — заявил Гашек.

МОК в марте 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов и рекомендовал Федерациям не допускать спортсменов из этих стран до международных соревнований.

В декабре 2023 года МОК разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий. Всего на Играх в Париже приняли участие 15 россиян.

Ранее в Госдуме призвали не верить словам Томаса Баха об уходе с поста главы МОК.

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