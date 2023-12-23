Крах королевы: Валиева сорвала четверной прыжок и упустила золотую медаль

В Челябинске завершилась соревновательная часть чемпионата России по фигурному катанию — победу в женском одиночном катании одержала Аделия Петросян, опередившая в борьбе за золото Софью Муравьеву и Камилу Валиеву. Чемпионка Европы 2022 года перед произвольной программой лидировала в турнирной таблице, но из-за падения с четверного тулупа откатилась на третью строчку.

Борьба за медали в женском одиночном катании шла между Камилой Валиевой, Аделией Петросян и Софьей Муравьевой. Спортсменок после короткой программы разделяли три с половиной балла, из-за чего наблюдать за развязкой состязания было еще интереснее.

Первой из троицы на лед арены «Трактор» вышла Софья Муравьева. Воспитанница академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в прошлом году остановилась в шаге от пьедестала, но на сей раз судьба была к ней более благосклонна. Фигуристка чисто исполнила тройные прыжки, безошибочно выполнила каскад тройной лутц + тройной тулуп, добавив ко всему дорожку шагов и вращения максимального уровня.

По итогам проката Муравьева получила 161,07 балла — за два соревновательных дня ее оценка составила 239,40 балла, что позволило возглавить таблицу до прокатов Петросян и Валиевой.

Две ученицы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе закрывали турнир женщин-одиночниц, первой довелось это сделать Петросян. 16-летняя спортсменка допустила падение с четверного флипа, однако затем чисто сделала каскад четверной тулуп + двойной тулуп с последующим четверным тулупом, практически полностью закрыв все вопросы. Вращения и дорожка шагов у Аделии вышли тоже четвертого уровня, за что судьи наградили ее оценкой 167,47 за произвольную программу.

С общим результатом в 246,53 балла Петросян заняла первую позицию до выступления Камилы Валиевой.

Закрывала произвольную программу Валиева — на первом же элементе ультра-си 17-летняя спортсменка допустила ошибку, немного не докрутив четверной тулуп, из-за чего не смогла вывернуть ногу в конек и оказалась на льду. Все, что было дальше, было исполнено безукоризненно — и каскады, и секвенция, и вращения, и дорожка шагов. Однако, из-за грубой ошибки в самом начале отыграть те баллы, которые можно было бы получить за чистый четверной тулуп, можно было лишь другим элементом ультра-си, которого в программе Камилы не оказалось.

Итоговые 156,14 балла за произвольную программу не позволили Валиевой рассчитывать ни на что, кроме бронзы. Ее общая сумма баллов за две программы составила 237,99 балла.

На пресс-конференции после выступлений Камила объяснила падение с четверного тулупа сложным прохождением периода пубертата.

«Для меня это четвертый чемпионат России, второй в Челябинске. Очень много флэшбеков. Если сравнивать первый чемпионат в Казани и тот, что сейчас, то это чуть меньше чем полшага вперед, но все же вперед. Все, что смогла, сделала, это было, правда, не очень. Но есть свои трудности, и рост, и вес. Бывает, что вес не сильно мешает, но в данный момент это давило на меня», — приводит слова Валиевой РИА Новости.

Несмотря на текущие сложности, фигуристка пообещала не заканчивать с профессиональным спортом и заявила, что хотела бы кататься на высшем уровне еще много лет.

«В короткой программе все было хорошо, настолько насколько это возможно сейчас. Потихоньку двигаюсь в своем темпе, нужно не унывать и делать выводы, работать дальше. Для меня пример — это Елизавета Туктамышева. Помню на прошлом турнире в Челябинске мне было 13-14 лет и она говорит: «Это мой 12-й или 13-й чемпионат России». А мне столько лет практически! Так что это цель», — заключила Валиева.

Победительница соревнований Аделия Петросян, в свою очередь, испытала смешанные эмоции.

«Эмоции очень разные. Я и в шоке, и расстроена, и очень рада. Почему расстроена? Была цель собрать четверной флип и четверной тулуп, но получились только два тулупа», — сказала Аделия Петросян в интервью после оглашения результатов.

Официально чемпионат России завершится 24 декабря. В воскресенье пройдут церемонии награждения и показательные выступления.