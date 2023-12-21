«Выстрел в Зомби-лигу Европы»: ФИФА потерпела историческое поражение в суде от Суперлиги В Великобритании подтвердили отказ от идеи создания Суперлиги

Суд ЕС вынес решение в пользу футбольной Суперлиги в деле против ФИФА и УЕФА, которые ранее запрещали создание турнира-конкурента. Розыгрыш Суперлиги, создатели которой обещают организовать гораздо больше матчей между топовыми командами в противовес нынешней Лиге чемпионов, повысить доходы всех клубов-участников и сделать для зрителей бесплатные трансляции, может стартовать уже с сезона-2025/26. Однако в Британии уже готовятся принять закон, запрещающий клубам АПЛ участие в новом турнире.

Суперлига победила

Европейский суд вынес решение в пользу европейской Суперлиги против Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Вердикт гласит, что правила регулирующих мировых футбольных организаций, которые ранее блокировали создание нового и конкурентного для них турнира — Суперлиги, — противоречат законодательству ЕС в отношении конкуренции и свободы предоставления услуг.

«Правила ФИФА и УЕФА, согласно которым любой новый межклубный футбольный проект, такой как Суперлига, должен быть предварительно одобрен ими, противоречат законодательству ЕС. Запрет клубам и игрокам играть в других соревнованиях является незаконным», — говорится в решении суда.

Кроме того, суд постановил, что правила ФИФА и УЕФА по использованию медиаправ наносят ущерб европейским клубам, а также потребителям и телезрителям, «не позволяя им наслаждаться новыми и потенциально инновационными или интересными соревнованиями».

Это уже второй суд в противостоянии Суперлиги с международными футбольными регуляторами. В 2021 году на сторону нового турнира встал Коммерческий суд Мадрида, отменивший введенные УЕФА санкции против участвовавших тогда в проекте испанских «Реала» и «Барселоны», а также итальянского «Ювентуса».

Тогда Союз европейских футбольных ассоциаций пытался добиться отвода судьи Руиса де Лары, но не смог этого сделать. В итоге УЕФА оштрафовали и обязали покрыть судебные издержки Суперлиги и клубов. После этого борьба сторон продолжилась уже в Европейском суде.

Будущее футбола

Организаторы Суперлиги обещают клубам существенное повышение доходов за счет привлеченных средств инвесторов, а также направленного на выгоду участников распределения поступлений от вещателей за продажу прав на трансляции матчей.

Свежее решение по судьбе Суперлиги вызвало резонанс. С большим заявлением на официальном сайте мадридского «Реала» выступил президент «королевского клуба» и идейный вдохновитель проекта Флорентино Перес.

«Европейский клубный футбол не является монополией и больше никогда ей не будет. С сегодняшнего дня клубы сами станут хозяевами своей судьбы. Клубы считают, что имеют право предлагать и продвигать европейские соревнования, которые модернизируют наш спорт и привлекают болельщиков со всего мира.

Мы подвергались давлению более двух лет, но сегодня победили закон, разум и свобода. Поэтому «Реал Мадрид» продолжит работать на благо футбола.

Как и почти 70 лет назад, когда мы сделали фундаментальный шаг в истории футбола, создав Кубок европейских чемпионов (затем превратившийся в Лигу чемпионов. — «Газета.Ru»), сегодня на нас вновь лежит долг и ответственность придать европейскому футболу новый импульс, в котором он так остро нуждается», — заявил он.

В своем обращении Переса также обещает, что учредители Суперлиги будут и дальше защищать свой проект, который, по его словам, полностью совместим с экосистемой национальных клубных турниров.

По мнению Переса, Суперлига поможет всем клубам обрести экономическую устойчивость и обеспечит соблюдение финансового фэйр-плей. Президент «Реала» отметил, что его не сломят кампании, направленные на противодействие созданию турнира.

«Никто не говорил, что покончить с монополией после стольких десятилетий будет легко», — подчеркнул Перес.

Главные козыри нового соревнования, по мнению Переса (не только авторитетного футбольного функционера, но и строительного магната), — прозрачность управления и использование передовых технологий, которые модернизируют и улучшат европейский и мировой футбол.

«Этот день ознаменует собой «до» и «после». Это великий день в истории футбола и всего спорта», — подытожил свою речь президент мадридского клуба.

Со своим заявлением выступила и «Барселона» — другой оставшийся в проекте клуб («Ювентус» под давлением УЕФА вышел из Суперлиги еще в 2021 году).

«Барселона» удовлетворена решением Суда Европейского союза по оценке проекта Суперлиги, предложенного компанией A22 Sports, — сказано в заявлении каталонского клуба. — Будучи одним из клубов, поддерживающих проект Суперлиги, «Барселона» считает, что это решение прокладывает путь к созданию нового футбольного турнира элитного уровня в Европе, выступая против монополии футбольного мира, и желает начать новые дискуссии о том, по какому пути должны двигаться европейские соревнования в будущем».

Почти все против

На фоне триумфального настроения испанских идеологов нового проекта их противники не испытывают паники и тоже настроены решительно и довольно оптимистично.

«УЕФА принимает к сведению решение, вынесенное сегодня судом Европейского союза по делу о Суперлиге. Это решение не означает одобрения или признания так называемой «суперлиги». Оно скорее подчеркивает существовавший ранее недостаток в системе предварительной авторизации УЕФА, технический аспект, который уже был признан и устранен в июне 2022 года.

УЕФА уверен в надежности своих новых правил, в частности, в том, что они соответствуют всем соответствующим европейским законам и нормам. УЕФА по-прежнему решительно отстаивает европейскую футбольную пирамиду, гарантируя, что она и дальше будет служить широким интересам общества», — говорится в официальном релизе Союза европейских футбольных ассоциаций.

УЕФА поддержали своими заявлениями ряд авторитетных европейских клубов: мадридский «Атлетико», «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ливерпуль», «ПСЖ» и многие другие.

Точно без Англии

Решительнее всего отреагировали на случившееся в Великобритании, которая после Brexit не является больше членом ЕС и не подчиняется его законам.

«Мы отмечаем решение Европейского суда по поводу Суперлиги. Попытка создать отдельный турнир стала определяющим моментом в английском футболе и была повсеместно осуждена болельщиками, клубами и правительством. В то время мы приняли решительные меры.

В ближайшее время мы представим законопроект, который не позволит клубам участвовать в подобных соревнованиях в будущем», — говорится в заявлении министерства культуры, СМИ и спорта Великобритании.

Высказался о решении суда и директор Ассоциации болельщиков Англии и Уэльса Кевин Майлз.

«Мы все желаем стать свидетелями того, как будет произведен выстрел в это ходячее тело, которым является Зомби-лига Европы. Она может продолжать дергаться в конвульсиях в европейских судах, но ни один английский клуб не присоединится к отколовшейся Суперлиге», — цитирует Майлза The Telegraph.

64 клуба в трех дивизионах

Тем временем руководство нового турнира не сидит сложа руки, в СМИ уже появился проект соревнований. Суперлига будет поделена на три дивизиона: Star, Gold и Blue. В двух верхних будет по 16 участников, в нижнем — 32. В третьем дивизионе не будет постоянного состава, а пробиваться в него команды будут через национальные чемпионаты.

Лиги Star и Gold будут иметь идентичный формат: две группы по восемь команд с матчами в два круга, а затем чемпион и команды, которые повышаются и понижаются в дивизионах, определяются в плей-офф. Таким образом, каждая команда проведет минимум 14 встреч.

Предполагаемый запуск нового турнира состоится в сезоне-2025/26, матчи должны будут проходить в середине недели. При этом пока непонятно, кто именно будет участвовать в Суперлиге и возможно ли будет делать это параллельно с игрой в еврокубках.