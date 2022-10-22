В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде играет с «Пари НН». 19 октября команды встречались в Нижнем Новгороде в Кубке России. Тогда победу одержал «Пари НН» (1:0). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
Матч не начался
22 октября 14:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Краснодар
Краснодар
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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13:45
Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари НН» и «Краснодаром».
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