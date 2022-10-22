Спорт

Взять реванш за поражение в Кубке: «Краснодар» играет с «Пари НН» в матче РПЛ. LIVE

Футбол. РПЛ. «Пари НН» — «Краснодар». Онлайн

close
100%
Сергей Пивоваров/РИА «Новости»
В матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» на выезде играет с «Пари НН». 19 октября команды встречались в Нижнем Новгороде в Кубке России. Тогда победу одержал «Пари НН» (1:0). «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.
Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
Матч не начался
22 октября 14:00
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:0
Краснодар
Краснодар
Стадион «Нижний Новгород», Нижний Новгород
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:45

Добрый день, уважаемые любители футбола. «Газета.Ru» предлагает вашему вниманию матч 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Пари НН» и «Краснодаром».

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Военная операция РФ на Украине. День 241-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 241-й день
«Мы готовы защищать каждый дюйм». Американские десантники переброшены к границе Украины
CBS News: США разместили в Европе десантную дивизию, готовую зайти на территорию Украины
Владимир Трегубов
Кризис нефтяного жанра
О решении ОПЕК+ и позициях России в изменившемся мире
«Укрэнерго» сравнило масштаб повреждений от взрывов с событиями 10-12 октября
РФ и Турция начали разработку проекта газового хаба
Шольц снова отказал Киеву в предоставлении немецких танков Leopard 2
Первая женщина-премьер в Италии Джорджа Мелони приведена к присяге
Новости и материалы
Deutsche Bank пообещал сократить «финансируемые выбросы» в нефтегазовом секторе на 23% к 2030 году
Посол РФ: сотрудничество с Казахстаном в сфере обороны критически важно для России
Телеканал «Пятый» сообщил о взрывах в Киевской области
Экс-премьер Украины Азаров назвал «варварской акцией» возможную атаку на Каховскую ГЭС
Следственный комитет РФ откроет горячую линию для участников спецоперации
Генпрокуратура Украины передала 9 арестованных российских судов украинскому предприятию
Глава Еврокомиссии заявила о работе над ограничением чрезмерных цен на газ со странами ЕС
Вяльбе призналась, что настроена на недопуск российских лыжников к соревнованиям в новом сезоне
Канье Уэст нанял адвоката Джонни Деппа для помощи в ведении собственного бизнеса
Описан работающий способ оплаты через Apple Pay в России
В Тамбовской области школьник пролил суп и набросился на одноклассника во время обеда
В Новой Третьяковке открылась выставка об исчезающей популяции снежного барса
Полиция задержала двоих мужчин за кражу запчастей из каршеринговых авто
Телеканал «Пятый» сообщил о воздушной тревоге по всей территории Украины
57-летняя супермодель Паулина Поризкова предстала топлес на фото без фильтров
Биткоин застыл ниже $20 тысяч
Экс-форвард сборной Германии заявил, что Кокорину не стоит возвращаться в Италию
Токаев оценил вклад Путина в развитие отношений Казахстана и РФ
Все новости
«Чем меньше на мне одежды, тем больше мне идет»: Анна Плетнева — о детских домах, сексе и буллинге
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева объяснила, почему не может уйти от образа «плохой девочки»
Тест: на какую оценку вы сдадите школьный экзамен по химии
Ответьте на несколько вопросов по химии и узнайте свою оценку
AirPods с зарядкой от солнца. Когда Apple отойдет от розетки
IT-эксперт Бевза рассказал, когда Apple выпустит наушники AirPods на солнечных батареях
«Он свой негативный выбор сделал». Имя Акунина убрали с театральных афиш
Минкультуры назвало логичным исчезновение с афиш имен артистов, покинувших Россию
Под Белгородом при обстреле загорелся завод. Жителей приграничных территорий временно переселят
Губернатор Гладков сообщил о пострадавшей из-за попадания снаряда ВСУ в завод в Шебекине
Глава Пентагона позвонил Шойгу впервые за полгода
Шойгу провел переговоры с министром обороны США Остином
«Рэмбо: первая кровь» — 40 лет культовому фильму
«Впусти меня»: неудачная экранизация вампирского романа Юна Линдквиста
Рецензия на сериал «Впусти меня», основанного на одноименном романе Юна Линдквиста
«Война на разрушение системы». Куда пойдет армия Китая после XX съезда
Как планы Си Цзиньпина модернизировать армию КНР изменят военную обстановку
«Может быть, не надо было об этом говорить»: Лукашенко одобрил встречу КГБ с СБУ
Лукашенко сообщил о просьбе СБУ встретиться с белорусскими коллегами
«Путин стал гораздо мягче»: Эрдоган верит в переговоры России и Украины
Эрдоган заявил о намерении созвониться с Путиным и Зеленским в ближайшие дни
«США благословили убийство». Что известно об обстреле переправы в Херсонской области
Замглавы Херсонской области заявила о гибели продюсера Клокова из РФ при обстреле переправы
«Расколоть лед». В Индонезии ждут приезда Путина на G20
Посол Индонезии заявил о готовности организовать встречи Путина, Байдена и Зеленского на G20
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть