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Битва за сохранение прописки в РПЛ: «Рубин» обыгрывает «Арсенал». LIVE

Футбол. РПЛ. 26-й тур. «Рубин» (Казань) — «Арсенал» (Тула). ОНЛАЙН

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Игрок ФК «Рубин»

Игрок ФК «Рубин»

Официальный сайт ФК «Рубин»
В первом матче 26-го тура чемпионата России по футболу казанский «Рубин» на «Ак Барс Арене» принимает худшую команду лиги — тульский «Арсенал». «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию матча.
Россия - Премьер-Лига. 26-й тур
2-й тайм
24 апреля 14:00
Рубин
Казань
23' Ломовицкий
1 : 0
Арсенал
Тула
Стадион «Ак Барс Арена (Казань Арена)», Казань
Главный судья: Артём Чистяков (Азов, Россия)
1-й тайм

23' Ломовицкий

2-й тайм
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'50

Первая желтая карточка в матче, и получает ее Кайнов — он не по правилам остановил прорывавшегося в штрафную Зуева, и теперь «Рубин» получил опасный стандарт на линии радиуса.

'49

Активны хозяева в эти минуты, «Арсенал» пока не знает, как выходить из обороны.

'46

«Рубин» организовал атаку на старте второго тайма, Лисакович выдал мяч на ударную позицию Игнатьеву, тот пробил в ближний угол, и не без труда Левашов справился!

'46

Команды возобновили игру без изменений в составах.

'46

Второй тайм!

Перерыв

Завершен первый тайм. «Рубин» не имел тотального преимущества, но, однако, свой шанс использовал и ведет в счете.

'45+1

«Арсенал» попытался напрячь соперников напоследок. Ткачев пяткой отдал пас на Гулиева, и тот мощно пробил из-за штрафной — мимо.

'45+1

Затяжная атака «Рубина» закончилась борьбой Самошникова и Смольникова на лицевой и выносом мяча.

'45

Одна минута добавлена.

'45

В неспешном темпе завершают команды первый тайм, берегут силы на второй игровой отрезок.

'43

Похоже, если Панченко и выйдет на поле, то уже во втором тайме. Костадинов сейчас в игре.

'42

По затылку прилетело Костадинову, капитан «Арсенала» вышел за бровку, чтобы там ему продолжили оказывать помощь. Между тем, главный тренер гостей Миодраг Божович уже приготовился оперативно бросить в бой Панченко.

'41

Очередной штрафной в исполнении «Рубина», подача Ломовицкого с правого фланга — и Тальби бьет головой! Левашов на месте! При этом в борьбе получил небольшое повреждение Костадинов.

'39

Игнатьев на правом краю чужой штрафной устроил мастер-класс по дриблингу, а вот навес у него не удался.

'38

Тальби очень неплохо пробил примерно с 30 метров — мяч пролетел в сантиметрах 20 от «девятки».

'37

Вроде и нет пустот в обороне «Арсенала», но очень легко проходят комбинации хозяев. Едва «Рубин» опять не создал опасный момент, но защитник гостей в последний момент вынес мяч в аут.

'35

Игнатьев навешивал в чужую штрафную — слишком высоко и далеко полетел мяч.

'34

Дюпин! Вот и вратарь «Рубина» по-настоящему вступил в игру! Деспотович отдал налево Степанову, последовала обратная передача в штрафную, удар у Деспота не получился, зато смог пробить Кангва с близкого расстояния — Дюпин бросился на мяч и отвел угрозу!

'32

Чуть пришли в себя гости и пытаются пробиться сквозь оборону «Рубина» — ничего не получается.

'29

Кучавев то ли бил в дальний угол, то ли навешивал вдоль ворот — как бы то ни было, мяч улетел за пределы поля. Между тем игроки атаки «Арсенала» сейчас совсем незаметны.

'27

«Рубин» заработал штрафной на правом фланге. Ломовицкий навесил и Тесленко опасно пробил — мяч прошел в сантиметрах от штанги!

'25

Активизировались хозяева, начали прессинговать активно.

'23

«Рубин» открывает счет! Лисакович бил с острого угла, Левашов отбил в сторону — но точно на Ломовицкого. И никто не мешал ему с линии вратарской отправить мяч в сетку! 1:0!

'22

ГОЛ!!!

'21

Хорошую атаку провел «Арсенал», Кангва сохранил мяч в поле ударом через себя, а Деспотович в воздухе поборолся с Дюпиным — эта дуэль осталась за голкипером.

'19

Продолжается позиционная борьба, при этом ни одна из команд до сих пор так и не совершила полноценного подхода к чужим воротам.

'16

Хорошо навешивал Смольников, Чаушич немного не дотянулся до мяча — первым был Зотов. Игрок «Рубина» не только прервал передачу, но и догнал улетавший за лицевую мяч, не дав «Арсеналу» заработать угловой.

'15

Лисакович по левому флангу летел к чужой штрафной. Но мало того, что его без проблем остановил Кайнов, так еще белорусский форвард и в офсайд забрался.

'12

Достаточно динамично действуют игроки обеих команд, нельзя сказать, что у кого-то есть явное преимущество. Но и моментов пока нет.

'10

Атака «Рубина», заброс на Зуева в штрафную — фолит в нападении игрок хозяев.

'8

Снова досталось Смольникову — уже от Самошникова, который высоко поднятой ногой принимал мяч и задел соперника по лицу. Но касание было минимальным, игрок «Арсенала» быстро поднялся, и матч продолжился.

'6

Зуев грубо сыграл против Смольникова недалеко от центра поля, но Чистяков карточку не достает из кармана.

'4

Пока на встречных курсах действуют команды.

'2

Для обеих команд очки в этом матче критичны. «Арсенал» замыкает турнирную таблицу, а «Рубин», хорошо начавший сезон, сейчас идет на 12-м месте. Единственное надеждой казанцев в сезоне оставался Кубок, но в 1/4 финала подопечные Леонида Слуцкого ничего не смогли сделать с «Енисеем» из ФНЛ, проиграв 1:3.

'1

Отметим, что изначально в стартовом составе «Рубина» должен был выйти Мусаев. Однако на предматчевой разминке он получил повреждение. Вместо него в состав включен Абильгор.

'1

Матч начался! Главный судья — Артём Чистяков.

13:55

Состав «Рубина» на игру: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Абильгор, Самошников, Лисакович.

«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.

13:50

Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

13:45

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В рамках 26-го тура РПЛ казанский «Рубин» принимает тульский «Арсенал», «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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