Первая желтая карточка в матче, и получает ее Кайнов — он не по правилам остановил прорывавшегося в штрафную Зуева, и теперь «Рубин» получил опасный стандарт на линии радиуса.
«Рубин» организовал атаку на старте второго тайма, Лисакович выдал мяч на ударную позицию Игнатьеву, тот пробил в ближний угол, и не без труда Левашов справился!
Завершен первый тайм. «Рубин» не имел тотального преимущества, но, однако, свой шанс использовал и ведет в счете.
«Арсенал» попытался напрячь соперников напоследок. Ткачев пяткой отдал пас на Гулиева, и тот мощно пробил из-за штрафной — мимо.
Затяжная атака «Рубина» закончилась борьбой Самошникова и Смольникова на лицевой и выносом мяча.
По затылку прилетело Костадинову, капитан «Арсенала» вышел за бровку, чтобы там ему продолжили оказывать помощь. Между тем, главный тренер гостей Миодраг Божович уже приготовился оперативно бросить в бой Панченко.
Очередной штрафной в исполнении «Рубина», подача Ломовицкого с правого фланга — и Тальби бьет головой! Левашов на месте! При этом в борьбе получил небольшое повреждение Костадинов.
Игнатьев на правом краю чужой штрафной устроил мастер-класс по дриблингу, а вот навес у него не удался.
Вроде и нет пустот в обороне «Арсенала», но очень легко проходят комбинации хозяев. Едва «Рубин» опять не создал опасный момент, но защитник гостей в последний момент вынес мяч в аут.
Дюпин! Вот и вратарь «Рубина» по-настоящему вступил в игру! Деспотович отдал налево Степанову, последовала обратная передача в штрафную, удар у Деспота не получился, зато смог пробить Кангва с близкого расстояния — Дюпин бросился на мяч и отвел угрозу!
Кучавев то ли бил в дальний угол, то ли навешивал вдоль ворот — как бы то ни было, мяч улетел за пределы поля. Между тем игроки атаки «Арсенала» сейчас совсем незаметны.
«Рубин» заработал штрафной на правом фланге. Ломовицкий навесил и Тесленко опасно пробил — мяч прошел в сантиметрах от штанги!
«Рубин» открывает счет! Лисакович бил с острого угла, Левашов отбил в сторону — но точно на Ломовицкого. И никто не мешал ему с линии вратарской отправить мяч в сетку! 1:0!
Хорошую атаку провел «Арсенал», Кангва сохранил мяч в поле ударом через себя, а Деспотович в воздухе поборолся с Дюпиным — эта дуэль осталась за голкипером.
Продолжается позиционная борьба, при этом ни одна из команд до сих пор так и не совершила полноценного подхода к чужим воротам.
Хорошо навешивал Смольников, Чаушич немного не дотянулся до мяча — первым был Зотов. Игрок «Рубина» не только прервал передачу, но и догнал улетавший за лицевую мяч, не дав «Арсеналу» заработать угловой.
Лисакович по левому флангу летел к чужой штрафной. Но мало того, что его без проблем остановил Кайнов, так еще белорусский форвард и в офсайд забрался.
Достаточно динамично действуют игроки обеих команд, нельзя сказать, что у кого-то есть явное преимущество. Но и моментов пока нет.
Снова досталось Смольникову — уже от Самошникова, который высоко поднятой ногой принимал мяч и задел соперника по лицу. Но касание было минимальным, игрок «Арсенала» быстро поднялся, и матч продолжился.
Зуев грубо сыграл против Смольникова недалеко от центра поля, но Чистяков карточку не достает из кармана.
Для обеих команд очки в этом матче критичны. «Арсенал» замыкает турнирную таблицу, а «Рубин», хорошо начавший сезон, сейчас идет на 12-м месте. Единственное надеждой казанцев в сезоне оставался Кубок, но в 1/4 финала подопечные Леонида Слуцкого ничего не смогли сделать с «Енисеем» из ФНЛ, проиграв 1:3.
Отметим, что изначально в стартовом составе «Рубина» должен был выйти Мусаев. Однако на предматчевой разминке он получил повреждение. Вместо него в состав включен Абильгор.
Состав «Рубина» на игру: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Игнатьев, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Абильгор, Самошников, Лисакович.
«Арсенал»: Левашов, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачёв, Гулиев, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Кайнов, Деспотович.