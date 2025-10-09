Аршавин просит снизить сумму алиментов на детей от Барановской в два раза

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин обратился в суд с иском к телеведущей Юлии Барановской, в котором просит снизить размер алиментов до 1/6 части своих доходов. Об этом сообщил РИА Новости представитель ответчицы Николай Фетисов.

По его словам, Аршавин хочет уменьшить размер алиментов до 1/4 части всех доходов, а с апреля 2026 года — до 1/6 части всех доходов. Основной причиной таких требований бывший футболист называет выплату алиментов с августа 2025 года ребенку от другого брака.

Как отметил собеседник агентства, этот иск противоречит обещаниям, которые Аршавин давал в 2014 году. Тогда Барановская отказалась взыскивать с него алименты за 10 месяцев в размере €1,5 млн, пошла на уступки, но с условием, что алименты в дальнейшем останутся в определенном объеме.

«Аршавин, можно сказать, спустя годы слово не сдержал, вышел с иском», - пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что долга по алиментам в настоящий момент нет.

Кроме того, бывший футболист подал иск не только к Барановской, но и к бывшей жене Алисе Казьминой, состоявшей в браке с Аршавиным с 1 сентября 2016 и почти до конца 2019 года и имеющей от него дочь Есению.

Ранее сообщалось, что телеведущий Родригез судится с бывшей женой из-за алиментов.