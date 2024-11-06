Стали известны подробности в деле обвиненного в изнасиловании российского фигуриста

Опубликованы подробности по делу выступающего за США российского фигуриста Ивана Десятова, которого обвинила в изнасиловании эстонская фигуристка Солен Мазинг. Информация появилась на портале Mediapart.

Спортсменка рассказала, что после турнира Golden Spin в декабре 2023 года Десятов и австралийская фигуристка Холли Харрис проводили ее до номера, где она приняла снотворные препараты. Однако около трех ночи она проснулась и почувствовала, что «внутри ее влагалища два пальца». По признанию Мазинг, она сразу узнала Десятова из-за его татуировок.

Спортсменка сумела вырваться и запереться в ванной. На следующий день между ними состоялась переписка в социальной сети, в рамках которой Десятов сначала пытался отрицать свои действия, однако потом признался.

«Я помню, что твоя рука была внутри. Просто скажи мне правду», – написала ему фигуристка.

«Я сделал это. И тут ты проснулась. Мне жаль», – ответил Десятов.

Мазинг рассказала об этом эстонской судье Эмили Арм, которая должна была передать информацию в Федерацию фигурного катания Эстонии, однако реакции не последовало. Также она оповестила свою мать и тренера Мари-Франс Дюбрей.

В апреле 2024 года Мазинг подала заявление в полицию.

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