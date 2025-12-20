Супербой в Майами: Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде

Сложно оценить исход этого боя: с одной стороны, Джошуа логично победил нокаутом, с другой, Пол простоял пять раундов и в первых четырех выглядел вполне прилично. Но, кажется, Джошуа все-таки осторожничал, не желая нанести реальный ущерб здоровью соперника. В любом случае, это был хороший бой и интересный вечер. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Шестой раунд: еще одно падение Пола, уже через 27 секунд после начала раунда. Через минуту после старта раунда по попаданиям в бою было уже 31-9. Джошуа ускорился, зажал соперника в углу и добил! Пол упал, рефери посмотрел на него и остановил поединок! Ожидаемая победа Джоуша нокаутом!
Пятый раунд: по версии судей, после трех выигранных Джошуа раундов четвертый остался за Полом! Уже на 40-й секунде в пятом он снова оказался на настиле ринга и затем стал пропускать ещ, причем пропускать опасно. И стало видно, что силы кончились у Пола, он стал шататься и перестал держать руки. Перед последней минутой раунда было 13-4 по попаданиям, и Джошуа зарядил снова, сбив соперника на колени. Пол встал и после короткой паузы продолжил, но британец давил до конца, правда, во что бы то ни стало нокаутировать оппонента не пытался. Наверное, поэтому и не нокаутировал. Однако два нокдауна за раунд — это много.
Четвертый раунд: Джошуа с первых секунд пошел вперед. Многие говорили, что для него приемлемым исходом будет только нокаут, а все остальное — чуть ли не позор. Бокс сразу обострился, и Полу пришлось защищаться через собственные атаки. Но преимущество британца в технике очевидно и начинает сказываться. В середине раунда Пол даже упал, но не от удара, а споткнувшись на перемещении. Американец хорошо двигается, но все равно есть ощущение, что даже сейчас Джошуа не включился на максимум. И опять оказался Пол на ринге, на этот раз держится за пах. Возникла пауза за 34 секунды до конца раунда, что американцу, пожалуй, на руку. Ну и концовка раунда прошла без событий.
Третий раунд: к середине третьего раунда у Джошуа было восемь попаданий, у его соперника — четыре. Джейк Пол очень хорошо готов физически и явно сделал ставку на хорошее движение, чтобы максимально нивелировать козыри опаснейшего соперника. Стало многовато клинчей в последнее время. Это все такой же осторожный бой.
Второй раунд: в том же ключе прошел и второй отрезок. Джошуа контролировал центр ринга и поддавливал, в то время как его соперник был достаточно мобилен и старался находить моменты для своих атак. Серьезно никто ни по кому не попал.
Первый раунд: довольно осторожным получился первый отрезок. Джошуа сразу же занял центр ринга, его соперник активно танцевал вокруг. Каких-то серьезных акций ни от кого не случилось, но разок, за полминуты до конца раунда, Джошуа очень прилично зарядил и попал с правой.
Ринг-анонсер представляет боксеров, которые уже готовы начать действо. Буквально несколько минут остается до старта главного события.
Сам Александр Усик, говоря об этом поединке, заявил, что боксеры не сравнимы по своей подготовке и всему остальному. Джошуа он сравнил с «Роллс-Ройсом», а Пола — с «Фиатом».
Ну а Джейк Пол метит на поединок с самим Тайсоном Фьюри в следующем году. Поэтому для него сегодняшний бой особенно важен. Многие очень сильно сомневаются в безопасности для здоровье Пола в таком поединке.
Интересная информация: Энтони Джошуа, знаменитый и титулованнейший боксер, дважды объединявший профессиональные титулы чемпиона мира у себя, получит самый большой гонорар в карьере именно сегодня!
Ну вот наконец боксеры появляются на ринг. Первым выходит Энтони Джошуа, словно зеленый претендент.
Скай Бишоп спела гимн Великобритании, а гимн США исполняет Элли Брук, хотя она британка и не певица, а модель. Болельщица «Манчестер Сити», кстати.
Очень много знаменитостей сегодня на арене. Например, суперзвезда гольфа Рори Макилрой. Ну а сейчас главное событие наконец начинается. Скай Бишоп вышла, чтобы исполнить гимны Великобритании и США.
Сейчас боксеры будут выходить на ринг. Джейк Пол максимально расслабленно ведет себя в раздевалке, всячески демонстрируя хорошее настроение и уверенность в своих силах.
Нас ждет восьмираундовый поединок. Учитывая достаточно короткую дистанцию боя, это несколько повышает шансы Пола, хотя все равно сложно поверить, что он выстоит против такого мастера, как Джошуа.
Последние приготовления перед выходом на ринг проходят Пол и Джошуа. Очень скоро все начнется.
Алисия Баумгартнер закончила получать почести на ринге и покинула его. Все постепенно готовится к главному событию вечера, ради которого мы все тут и собрались — бою Джейка Пола с Энтони Джошуа!
Алисия Баумгартнер объявлена победительницей боя единогласным решением арбитров! Все судьи отдали ей десять раундов из двенадцати.
В последнем раунде Бодуэн пошла ва-банк и устроила настоящую рубку, в которой все-таки сама получила больше, чем попала. Но это было красиво. Алисия Баумгартнер явно победила и защитила свои чемпионские пояса!
Последний раунд остался в поединке Баумгартнер и Бодуэн. Претендентка взяла первый раунд, но дальше проиграла девять подряд. В одиннадцатом канадка снова пошла вперед и выиграла отрезок. Но вперед она идет явно в расчете на лаки-панч. Вот только Баумгартнер очень уверенно все контролирует.
Джошуа сейчас 36 лет, и он на восемь лет старше своего сегодняшнего соперника, но это все еще вполне рабочий возраст для боксера. Рекорд британца — 28-4-0. Последний бой и последнее поражение было от другого британца — Даниэля Дюбуа — 21 сентября прошлого года. Это был тяжелый нокаут в пятом раунде во время поединка за чемпионский титул IBF. Кроме того, Джошуа дважды проигрывал украинцу Александру Усику и один раз американцу Энди Руису.
Самые крупные победы Пола были в, пожалуй, последних двух боях. Сначала он победил единогласным решением по итогам восьми раундов уже старого, но все равно великого Майка Тайсона, а затем победил единогласным решением судей по итогам десяти раундов Хулио Сесара-младшего, сына великого Хулио Сесара и тоже профессионального боксера.
Рекорд Джейка Пола — 12-1. Единственное поражение на ринге он потерпел в феврале 2023 года от сводного брата Тайсона Фьюри — Томми. И то, по итогам восьми раундов, он уступил профессиональному боксеру только раздельным решением судей.
В поединке Баумгартнер и Бодуэн уже позади шесть из запланированных 12-ти раундов. Первый остался за претенденткой, но дальше Баумгартнер взяла нити поединка в свои руки и забрала последующие пять раундов.
«Если они подерутся, поставлю £ 1 млн на Джейка Пола», — слова бывшего чемпиона мира по версиям WBC и The Ring Тайсона Фьюри. «Цыганский Король» всегда любил вкинуть. Этот раз не стал исключением. Все-таки победа Пола будет суперсенсацией.
Пол очень прилично разогревает бой. Вот что он написал в своем аккаунте в соцсетях:
«Я принес в бокс возможности, внимание и более высокие гонорары для бойцов. Вы никогда не избавитесь от меня».
Прямо сейчас идет последний поединок андеркарда, и какой! В соглавном событии вечера сражаются за титул действующая чемпионка мира Алисия Баумгартнер и Лейла Бодуэн.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В боксерском турнире в «Кайсея-центре» в Майами в главном бою сразятся американский актер, видеоблогер и боксер Джейк Пол и знаменитый боксер, олимпийский чемпион, экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.