Супербой в Майами: Джошуа нокаутировал Пола в шестом раунде

Джошуа победил блогера Пола в боксерском поединке в шестом раунде
Энтони Джошуа после победы над Отто Валлином

REUTERS/Ahmed Yosri
В Майами в рамках вечера бокса в главном бою сражались знаменитый блогер и актер Джейк Пол и экс-чемпион мира и олимпийский чемпион Энтони Джошуа. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
08:00

Сложно оценить исход этого боя: с одной стороны, Джошуа логично победил нокаутом, с другой, Пол простоял пять раундов и в первых четырех выглядел вполне прилично. Но, кажется, Джошуа все-таки осторожничал, не желая нанести реальный ущерб здоровью соперника. В любом случае, это был хороший бой и интересный вечер. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

07:58

Шестой раунд: еще одно падение Пола, уже через 27 секунд после начала раунда. Через минуту после старта раунда по попаданиям в бою было уже 31-9. Джошуа ускорился, зажал соперника в углу и добил! Пол упал, рефери посмотрел на него и остановил поединок! Ожидаемая победа Джоуша нокаутом!

07:56

Пятый раунд: по версии судей, после трех выигранных Джошуа раундов четвертый остался за Полом! Уже на 40-й секунде в пятом он снова оказался на настиле ринга и затем стал пропускать ещ, причем пропускать опасно. И стало видно, что силы кончились у Пола, он стал шататься и перестал держать руки. Перед последней минутой раунда было 13-4 по попаданиям, и Джошуа зарядил снова, сбив соперника на колени. Пол встал и после короткой паузы продолжил, но британец давил до конца, правда, во что бы то ни стало нокаутировать оппонента не пытался. Наверное, поэтому и не нокаутировал. Однако два нокдауна за раунд — это много.

07:50

Четвертый раунд: Джошуа с первых секунд пошел вперед. Многие говорили, что для него приемлемым исходом будет только нокаут, а все остальное — чуть ли не позор. Бокс сразу обострился, и Полу пришлось защищаться через собственные атаки. Но преимущество британца в технике очевидно и начинает сказываться. В середине раунда Пол даже упал, но не от удара, а споткнувшись на перемещении. Американец хорошо двигается, но все равно есть ощущение, что даже сейчас Джошуа не включился на максимум. И опять оказался Пол на ринге, на этот раз держится за пах. Возникла пауза за 34 секунды до конца раунда, что американцу, пожалуй, на руку. Ну и концовка раунда прошла без событий.

07:46

Третий раунд: к середине третьего раунда у Джошуа было восемь попаданий, у его соперника — четыре. Джейк Пол очень хорошо готов физически и явно сделал ставку на хорошее движение, чтобы максимально нивелировать козыри опаснейшего соперника. Стало многовато клинчей в последнее время. Это все такой же осторожный бой.

07:41

Второй раунд: в том же ключе прошел и второй отрезок. Джошуа контролировал центр ринга и поддавливал, в то время как его соперник был достаточно мобилен и старался находить моменты для своих атак. Серьезно никто ни по кому не попал.

07:37

Первый раунд: довольно осторожным получился первый отрезок. Джошуа сразу же занял центр ринга, его соперник активно танцевал вокруг. Каких-то серьезных акций ни от кого не случилось, но разок, за полминуты до конца раунда, Джошуа очень прилично зарядил и попал с правой.

07:34

Поееееехали! Бой начался!

07:32

Ринг-анонсер представляет боксеров, которые уже готовы начать действо. Буквально несколько минут остается до старта главного события.

07:31

Сам Александр Усик, говоря об этом поединке, заявил, что боксеры не сравнимы по своей подготовке и всему остальному. Джошуа он сравнил с «Роллс-Ройсом», а Пола — с «Фиатом».

07:30

Ну а Джейк Пол метит на поединок с самим Тайсоном Фьюри в следующем году. Поэтому для него сегодняшний бой особенно важен. Многие очень сильно сомневаются в безопасности для здоровье Пола в таком поединке.

07:29

Интересная информация: Энтони Джошуа, знаменитый и титулованнейший боксер, дважды объединявший профессиональные титулы чемпиона мира у себя, получит самый большой гонорар в карьере именно сегодня!

07:27

Ну а теперь на ринге и Джейк Пол. Совсем скоро все начнется!

07:25

Ну вот наконец боксеры появляются на ринг. Первым выходит Энтони Джошуа, словно зеленый претендент.

07:20

Скай Бишоп спела гимн Великобритании, а гимн США исполняет Элли Брук, хотя она британка и не певица, а модель. Болельщица «Манчестер Сити», кстати.

07:18

Очень много знаменитостей сегодня на арене. Например, суперзвезда гольфа Рори Макилрой. Ну а сейчас главное событие наконец начинается. Скай Бишоп вышла, чтобы исполнить гимны Великобритании и США.

07:10

Сейчас боксеры будут выходить на ринг. Джейк Пол максимально расслабленно ведет себя в раздевалке, всячески демонстрируя хорошее настроение и уверенность в своих силах.

07:03

Нас ждет восьмираундовый поединок. Учитывая достаточно короткую дистанцию боя, это несколько повышает шансы Пола, хотя все равно сложно поверить, что он выстоит против такого мастера, как Джошуа.

06:57

Последние приготовления перед выходом на ринг проходят Пол и Джошуа. Очень скоро все начнется.

06:53

Алисия Баумгартнер закончила получать почести на ринге и покинула его. Все постепенно готовится к главному событию вечера, ради которого мы все тут и собрались — бою Джейка Пола с Энтони Джошуа!

06:48

Алисия Баумгартнер объявлена победительницей боя единогласным решением арбитров! Все судьи отдали ей десять раундов из двенадцати.

06:45

В последнем раунде Бодуэн пошла ва-банк и устроила настоящую рубку, в которой все-таки сама получила больше, чем попала. Но это было красиво. Алисия Баумгартнер явно победила и защитила свои чемпионские пояса!

06:40

Последний раунд остался в поединке Баумгартнер и Бодуэн. Претендентка взяла первый раунд, но дальше проиграла девять подряд. В одиннадцатом канадка снова пошла вперед и выиграла отрезок. Но вперед она идет явно в расчете на лаки-панч. Вот только Баумгартнер очень уверенно все контролирует.

06:35

Джошуа сейчас 36 лет, и он на восемь лет старше своего сегодняшнего соперника, но это все еще вполне рабочий возраст для боксера. Рекорд британца — 28-4-0. Последний бой и последнее поражение было от другого британца — Даниэля Дюбуа — 21 сентября прошлого года. Это был тяжелый нокаут в пятом раунде во время поединка за чемпионский титул IBF. Кроме того, Джошуа дважды проигрывал украинцу Александру Усику и один раз американцу Энди Руису.

06:30

Самые крупные победы Пола были в, пожалуй, последних двух боях. Сначала он победил единогласным решением по итогам восьми раундов уже старого, но все равно великого Майка Тайсона, а затем победил единогласным решением судей по итогам десяти раундов Хулио Сесара-младшего, сына великого Хулио Сесара и тоже профессионального боксера.

06:25

Рекорд Джейка Пола — 12-1. Единственное поражение на ринге он потерпел в феврале 2023 года от сводного брата Тайсона Фьюри — Томми. И то, по итогам восьми раундов, он уступил профессиональному боксеру только раздельным решением судей.

06:20

В поединке Баумгартнер и Бодуэн уже позади шесть из запланированных 12-ти раундов. Первый остался за претенденткой, но дальше Баумгартнер взяла нити поединка в свои руки и забрала последующие пять раундов.

06:15

«Если они подерутся, поставлю £ 1 млн на Джейка Пола», — слова бывшего чемпиона мира по версиям WBC и The Ring Тайсона Фьюри. «Цыганский Король» всегда любил вкинуть. Этот раз не стал исключением. Все-таки победа Пола будет суперсенсацией.

06:10

Пол очень прилично разогревает бой. Вот что он написал в своем аккаунте в соцсетях:

«Я принес в бокс возможности, внимание и более высокие гонорары для бойцов. Вы никогда не избавитесь от меня».

06:05

Прямо сейчас идет последний поединок андеркарда, и какой! В соглавном событии вечера сражаются за титул действующая чемпионка мира Алисия Баумгартнер и Лейла Бодуэн.

06:00

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В боксерском турнире в «Кайсея-центре» в Майами в главном бою сразятся американский актер, видеоблогер и боксер Джейк Пол и знаменитый боксер, олимпийский чемпион, экс-чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

