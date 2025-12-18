На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
IBA объявила о создании нового турнира с призовым фондом более $10 млн

Международная ассоциация бокса (IBA) начнет проводить командный Кубок мира с 2026 года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе IBA.

От каждой национальной команды будут участвовать по семь боксеров, а призовой фонд составит более $10 млн.

Новый турнир будет проводиться раз в два года. Такое решение было принято на конгрессе IBA, который стал рекордным по количеству национальных федераций: в мероприятии приняли участие представители 155 стран.

Также на конгрессе президент IBA Умар Кремлев заявил, что в 2026 году организация выделит $55 млн на поддержку национальных федераций, проведение чемпионатов и призовых, а также на поддержку спортсменов и тренеров, у которых нет возможности участвовать в соревнованиях.

Кроме того, IBA передаст более 50 тысяч пар боксерских перчаток и шлемов спортсменам, нуждающимся в экипировке.

«Цель IBA — создать условия для каждого боксера и каждой национальной федерации. Мы стремимся к тому, чтобы бокс был доступен в каждой стране и в каждом городе мира. Наша большая боксерская семья должна чувствовать себя защищенной, поэтому IBA продолжит улучшать условия и делать все возможное, чтобы спортсмены ни в чем не нуждались», — заявил Умар Кремлев.

Ранее Россия установила исторический рекорд по золотым медалям на чемпионате мира по боксу.

