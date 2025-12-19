Тренер сборной России назвал верным решение Сафонова остаться в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов принял верное решение, оставшись в клубе, передает «Матч ТВ».

«Матвею удалось сыграть 17 матчей и заставить сильно понервничать своего визави. В последние 3–4 месяца часто задавался вопрос, нужно ли было в этом году оставаться в этом клубе и не нужно ли ему зимой искать другую команду. Надеюсь, этими матчами Матвей снял все вопросы и подтвердил свои притязания на роль первого номера парижан», — сказал Кафанов.

Встреча состоялась на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Сразу после финального свистка футболисты парижской команды бросились к Сафонову и стали качать его на руках.

Сафонов — первый вратарь в истории футбола, отразивший четыре пенальти подряд в серии на турнире Международной федерации футбола (ФИФА).

В следующем матче «ПСЖ» сыграет с «Венде Фонтене» в Кубке Франции. Встреча состоится 20 декабря. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Ранее экс-вратарь «ПСЖ» Лама отметил стальные нервы Сафонова.