«Еще очень далеко»: тренер сборной России о полноценном допуске спортсменов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что российские спортсмены еще далеки до полноценного возвращения на международную арену. Его слова передает «Матч ТВ».

«Нельзя сказать, что российские спортсмены сейчас возвращаются на международную арену. Это слабые попытки скрасить текущую ситуацию. До полноценного выхода на мировую арену им еще очень и очень далеко», — заявил Бородавко.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса, а сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Ранее Песков заявил, что Россия постепенно возвращается в мировой спорт.