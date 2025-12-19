Чемпиона UFC Петра Яна вызвали на бой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия заявил о желании провести бой с обладателем пояса UFC Петром Яном, передает Marca.

«Есть один боец, с которым я хочу встретиться. Мераб уже не чемпион, и, хотя я не сомневаюсь, что он вернется и заберет свой пояс у Петра Яна, если не брать его в расчет, единственный, кто меня интересует — это чемпион. Я не говорю, что я это заслуживаю, но это то, чего я хочу — мне нужен человек, у которого есть пояс», — заявил Топурия.

Утром 7 декабря Ян одолел Двалишвили на турнире UFC 232 и забрал титул. Поединок, который проходил в Лас-Вегасе, продлился пять раундов и завершился единогласным решением судей в пользу Яна со счетом 49-46, 49-46, 48-47. После боя грузинского бойца сразу госпитализировали из-за полученных повреждений.

Бойцы уже встречались — в марте 2023 года Двалишвили одержал победу над Яном единогласным решением судей.

Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе в 2020 году, победив Жозе Альдо. Позже он также выигрывал временный титул чемпиона UFC в легчайшем весе в октябре 2021 года. Он потерял пояс в 2022 году, когда проиграл поединок Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273.

Ранее появилась информация, что обвиненный в домашнем насилии Топурия не станет ближайшим соперником Махачева.