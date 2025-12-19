Российские хоккеисты «Миннесоты» победили «Коламбус»

«Миннесота Уайлд» победила «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в ночь на 19 декабря на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе, завершилась со счетом 5:2.

У «Миннесоты» семь очков набрали российские хоккеисты. Нападающие Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко отметились заброшенными шайбами. Капризов также отдал две голевые передачи, а Тарасенко — одну. Яков Тренин оформил два ассиста. Данила Юров отдал одну результативную передачу.

В составе «Уайлд» также оформили голы Райан Хартман, Йоэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди, за «Коламбус» дублем отметился Зак Веренски.

В турнирной таблице Западной конференции «Миннесота Уайлд» располагается на третьем месте, набрав 47 очков. «Коламбус Блю Джекетс» разместился на 25 месте, имея в активе 34 очка.

В следующем матче «Миннесота Уайлд» встретится 20 декабря с «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду.

Ранее Капризов вышел на второе место по голам в истории «Миннесоты».