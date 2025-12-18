На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Чемпион мира из России остался в восторге от сборов за границей

Велогонщик «Марафон-Тула» Нестеров остался доволен сборами в Турции
Чемпион мира и Европы среди юниоров, велогонщик команды «Марафон-Тула» Дмитрий Нестеров в беседе с «Газетой.Ru» поделился впечатлениями от сборов в Турции, где его главной задачей было набрать тренировочный объем и заложить базу на весь предстоящий сезон.

«Обычно мы просыпались около 8:00, делали легкую растяжку — минут на 10–15 — и шли на завтрак. Первая тренировка начиналась в 10:00 или в 10:30. После нее — сразу обед, а затем отдых до вечерней тренировки в 16:00. Вечером, после ужина, мы просто общались, иногда, если оставались силы, могли выйти на прогулку, но это была редкость», — рассказал Нестеров.

Чемпион мира отметил, что главное отличие тренировок на сборах от обычных занятий по ходу сезона — в концентрации и интенсивности. Ключевая задача на сборах — достичь максимального результата за короткий срок, не отвлекаясь ни на что другое, а потому вся жизнь подчинена одной цели — езде и восстановлению после тренировок.

Нестеров подчеркнул, что правильное питание было неотъемлемой частью успеха для поддержания хорошей физической формы.

«С питанием в Турции все было отлично — шведский стол, давали все необходимое и в полном объеме», — сказал велогонщик.

Ранее Аршавин призвал вратаря «ПСЖ» покорить Европу и заставить ее выучить русский язык.

