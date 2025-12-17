Булыкин оценил шансы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ»

Знаменитый в прошлом отечественный футболист, экс-нападающий московских «Локомотива» и «Динамо», бельгийского «Андерлехта», немецких «Фортуны» и «Байера», «АДО Ден Хаг», «Твенте» и «Аякса» из Нидерландов, а также сборной России по футболу Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о шансах Матвея Сафонова стать основным голкипером французского «ПСЖ».

«У всех есть шанс стать основным футболистом, футбол так и функционирует, чтобы все игроки пытались стать основными и были замотивированы. У Матвея здесь такая же ситуация, и все будет зависеть от того, как он воспользуется представившимся шансом. Пока все неплохо, и если в ближайших матчах покажет такую же игру, думаю, тренерский штаб уже задумается, кто же на самом деле основной вратарь», — считает Булыкин.

Матвей Сафонов начал сезон как абсолютный резервист «ПСЖ» после покупки французским клубом Люки Шевалье, однако россиянин провел встречи чемпионата страны с «Ренном» (5:0) и Лиги чемпионов с испанским «Атлетиком» (0:0), пока конкурент был травмирован. Когда же Шавалье восстановился, Сафонов остался в воротах в матче чемпионата с «Метцем» (3:2). 17 декабря «ПСЖ» сыграет за Межконтинентальный кубок с бразильским «Фламенго».

