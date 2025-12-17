На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сафонов в старте: «ПСЖ» и «Фламенго» сражаются за Межконтинентальный кубок. LIVE

Футбол. Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» (Франция) — «Фламенго» (Бразилия). ОНЛАЙН

close
Angelika Warmuth/Reuters
В матче за Межконтинентальный кубок ФИФА в Катаре встречаются французский «Пари Сен-Жермен» с российским голкипером Матвеем Сафоновым в стартовом составе и бразильский «Фламенго» с бывшими игроками клубов РПЛ. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Межконтинентальный кубок — 2025. Финал
1-й тайм
17 декабря 20:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Стадион «Ахмед бин Али», Аль-Райан, Катар
1-й тайм

33' Руис

20' Жоржиньо 24' Сандро

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
33'

Первую желтую карточку в состав «ПСЖ» получил сфоливший на фланге Фабиан Руис — неаккуратно махнул ногой и попал сопернику в грудь.

32'

Продолжается игра, и Ли Кан Ин на поле, все нормально.

31'

«ПСЖ» продолжает медленное владение мячом. Сейчас досталось в центре поля по ногам Ли Кан Ину. И нужны врачи. Причем кореец сам потерял мяч и тут же неудачно пошел в отбор.

30'

Кварацхелия рвался на скорости, но защитник остановил его в подкате. Подбор остался за парижанами, но в итоге атака завершилась ударом Жоау Невеша в блок.

29'

Темп игры очень невысок. «ПСЖ» не разгоняет, а «Фламенго» вполне оправданно осторожничает.

26'

Парижане уверенно контролируют мяч, но оформлять голевые атаки не спешат.

24'

Еще одна желтая карточка игрока «Фламенго» — теперь наказан Алекс Сандро.

21'

Жоржиньо грубовато сбил рвавшегося на скорости Хвичу Кварацхелию и получил желтую карточку.

18'

Сафонову пришлось потрудиться после неудобной передачи партнера под прессинг соперника, кое-как отдал своему, дело все равно закончилось потерей и атакой бразильцев. Первый удар в ней был заблокирован, но все закончилось плотной попыткой де Арраскаеты из-за штрафной — Матвей попал в падении.

16'

Игра идет неспешно на половине поля «Фламенго», но это обманчивая штука: «ПСЖ» может взорвать одним пасом ситуацию в любое мгновение.

14'

Подача в штрафную со второго углового не закончилась ничем интересным.

13'

Ли Кан Ин подал угловой на линию вратарской, бразильцы кое-как выбили мяч, Нуну Мендеш его подобрал на линии штрафной и пробил — рикошет и угловой.

12'

Да, мяч ушел! ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН — 0:0! Будет угловой.

11'

VAR уже долго проверяет гол, потому что, очень возможно, Росси не спас от углового и сыграл по мячу с лета за лицевой.

9'

ГООООООООООООООООЛ! Фабиан Руис — 1:0! Какая ошибка «Фламенго» и конкретно его голкипера Росси! Вернее, сначала был плохой пас назад защитника, который Росси побежал спасать, чтобы не было углового. Сыграл с лета вперед, но на соперника, дальше быстрый пас на Руиса, и тот издали с лета поразил пустой угол!

8'

«ПСЖ» уверенно контролирует мяч и потихоньку расшатывает оборону «Фламенго».

6'

Сафонов выбежал за штрафную к бесхозному мячу и поучаствовал в перепасовке.

5'

А вот уже штрафной «ПСЖ» из глубины с правого фланга. Идеальная подача Витиньи перелетела всех, а набежавший Невеш пробил ногой в касание фактически с газона — в сетку с внешней стороны!

3'

Как раз с этого штрафного пошла подача в штрафную, и дело даже закончилось ударом головой, но неопасным и совсем неточным.

2'

«Фламенго» начинает матч с атак и даже зарабатывает фол на чужой половине поля слева, между штрафной и центральным кругом.

1'

Поеееехали! Матч начался.

20:00

Встреча состоится на катарском стадионе «Ахмет бин Али» в Аль-Райане, главный судья — Исмаил Эльфат из США.

19:55

А вот стартовый состав бразильского «Фламенго» от Филипе Луиса:

Росси, Варела, Ортис, Лео, Сандро, Пульгар, Жоржиньо, де Арраскаета, Карраскаль, Плата, Энрике.

19:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике:

Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Дуэ, Кварацхелия.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче за Межконтинентальный кубок ФИФА победитель Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» играет с обладателем Кубка Либертадорес бразильским «Фламенго». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

