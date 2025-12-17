Первую желтую карточку в состав «ПСЖ» получил сфоливший на фланге Фабиан Руис — неаккуратно махнул ногой и попал сопернику в грудь.
Продолжается игра, и Ли Кан Ин на поле, все нормально.
«ПСЖ» продолжает медленное владение мячом. Сейчас досталось в центре поля по ногам Ли Кан Ину. И нужны врачи. Причем кореец сам потерял мяч и тут же неудачно пошел в отбор.
Кварацхелия рвался на скорости, но защитник остановил его в подкате. Подбор остался за парижанами, но в итоге атака завершилась ударом Жоау Невеша в блок.
Темп игры очень невысок. «ПСЖ» не разгоняет, а «Фламенго» вполне оправданно осторожничает.
Парижане уверенно контролируют мяч, но оформлять голевые атаки не спешат.
Еще одна желтая карточка игрока «Фламенго» — теперь наказан Алекс Сандро.
Жоржиньо грубовато сбил рвавшегося на скорости Хвичу Кварацхелию и получил желтую карточку.
Сафонову пришлось потрудиться после неудобной передачи партнера под прессинг соперника, кое-как отдал своему, дело все равно закончилось потерей и атакой бразильцев. Первый удар в ней был заблокирован, но все закончилось плотной попыткой де Арраскаеты из-за штрафной — Матвей попал в падении.
Игра идет неспешно на половине поля «Фламенго», но это обманчивая штука: «ПСЖ» может взорвать одним пасом ситуацию в любое мгновение.
Подача в штрафную со второго углового не закончилась ничем интересным.
Ли Кан Ин подал угловой на линию вратарской, бразильцы кое-как выбили мяч, Нуну Мендеш его подобрал на линии штрафной и пробил — рикошет и угловой.
Да, мяч ушел! ГОЛ НЕ ЗАСЧИТАН — 0:0! Будет угловой.
VAR уже долго проверяет гол, потому что, очень возможно, Росси не спас от углового и сыграл по мячу с лета за лицевой.
ГООООООООООООООООЛ! Фабиан Руис — 1:0! Какая ошибка «Фламенго» и конкретно его голкипера Росси! Вернее, сначала был плохой пас назад защитника, который Росси побежал спасать, чтобы не было углового. Сыграл с лета вперед, но на соперника, дальше быстрый пас на Руиса, и тот издали с лета поразил пустой угол!
«ПСЖ» уверенно контролирует мяч и потихоньку расшатывает оборону «Фламенго».
Сафонов выбежал за штрафную к бесхозному мячу и поучаствовал в перепасовке.
А вот уже штрафной «ПСЖ» из глубины с правого фланга. Идеальная подача Витиньи перелетела всех, а набежавший Невеш пробил ногой в касание фактически с газона — в сетку с внешней стороны!
Как раз с этого штрафного пошла подача в штрафную, и дело даже закончилось ударом головой, но неопасным и совсем неточным.
«Фламенго» начинает матч с атак и даже зарабатывает фол на чужой половине поля слева, между штрафной и центральным кругом.
Поеееехали! Матч начался.
Встреча состоится на катарском стадионе «Ахмет бин Али» в Аль-Райане, главный судья — Исмаил Эльфат из США.
А вот стартовый состав бразильского «Фламенго» от Филипе Луиса:
Росси, Варела, Ортис, Лео, Сандро, Пульгар, Жоржиньо, де Арраскаета, Карраскаль, Плата, Энрике.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер французского «ПСЖ» Луис Энрике:
Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Заир-Эмери, Невеш, Витинья, Руис, Ли Кан Ин, Дуэ, Кварацхелия.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче за Межконтинентальный кубок ФИФА победитель Лиги чемпионов французский «Пари Сен-Жермен» играет с обладателем Кубка Либертадорес бразильским «Фламенго». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.