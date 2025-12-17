9'

ГООООООООООООООООЛ! Фабиан Руис — 1:0! Какая ошибка «Фламенго» и конкретно его голкипера Росси! Вернее, сначала был плохой пас назад защитника, который Росси побежал спасать, чтобы не было углового. Сыграл с лета вперед, но на соперника, дальше быстрый пас на Руиса, и тот издали с лета поразил пустой угол!