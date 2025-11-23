В Госдуме отказались давать привилегии за спортивные заслуги саночнику в СИЗО

Журова о саночнике Репилове в СИЗО: спортивные заслуги не будут играть роли

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что спортивные заслуги саночника Романа Репилова не дают привилегий перед законом в ситуации с мошенничеством. Ее слова приводит РИА Новости.

«Если он нарушил закон, то его заслуги уже не играют никакой роли. Сумма уж очень большая, и для такого решения суда должна быть серьезная доказательная база», — заявила Журова.

22 ноября суд Центрального района города Красноярска отправил в СИЗО на один месяц российских спортсменов-саночников Романа Репилова и Александра Перетягина.

Спортсмены подозреваются в причастности к хищению 11 миллионов рублей, выделенных из бюджета на покупку спортивных саней. Обвинение Репилову и Перетягину предъявлено по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), при этом больше никаких подробностей пока нет.

Репилов трижды в своей карьере выигрывал чемпионат мира — в 2020 и 2021 годах. Также он трехкратный призер мирового первенства 2017 года, шесть раз саночник завоевывал медали на чемпионате Европы. Также Репилов дважды выигрывал Кубок мира.

