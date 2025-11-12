ЦСКА показал фото 18-летнего игрока, избитого в ночном клубе

ЦСКА показал фото 18-летнего Ершова, который был в реанимации после избиения

Московский баскетбольный ЦСКА в своем Telegram-канале опубликовал новую информацию по состоянию 18-летнего игрока команды Владимира Ершова, избитого в начале ноября в одном из ночных клубов, и заявил, что спортсмен уже выписан из больницы.

«Рады сообщить, что Владимира Ершова выписали из больницы, и он продолжит восстановление дома! Спасибо всем на поддержку нашего игрока!» — указано в сообщении пресс-службы в посте, к которому также была прикреплена фотография спортсмена.

4 ноября стало известно, что спортсмен получил черепно-мозговую травму во время конфликта в подмосковном Раменском. Отец баскетболиста написал заявление в правоохранительные органы для расследования обстоятельств инцидента.

7 ноября Ершов был переведен из реанимационного отделения в отделение нейрохирургии. В ЦСКА сообщили, что спортсмен чувствует себя нормально, находится в ясном сознании, разговаривает, а родителям разрешили его навестить.

Ранее российский защитник «Бостона» вновь устроил драку в матче НХЛ.