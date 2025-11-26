«Ему плевать на зрителей»: Махачева раскритиковали после боя с Маддаленой

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях грузин Илия Топурия на YouTube-канале KOlmenero обвинил российского бойца, чемпиона промоушена Ислама Махачева в скучном стиле борьбы.

«Честно, Делла Маддаленна не оказал никакого сопротивления. Казалось, что он вообще не хотел драться. Так или иначе, а Ислам сделал свою работу. Сделал то, что и всегда делает – очень скучно дерется. Ему плевать на зрителей», — сказал Топурия.

Утром 16 ноября по московскому времени Махачев на турнире UFC 322 в пяти раундах одолел Джека Делла Маддалену и забрал у него титул чемпиона промоушна в полусреднем весе. Поединок продлился все заявленные пять раундов и завершился единогласным решением судей — 50-45, 50-45, 50-45.

34-летний Махачев поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где он сумел стать чемпионом UFC, а также поставил рекорд по количеству защит титула в данной весовой категории — четыре успешных защиты подряд. Махачеву пришлось отказаться от чемпионского пояса в легком весе, чтобы подняться в полусредний.

До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

Ранее мэр Нью-Йорка пообещал наказать команду Махачева за драку.