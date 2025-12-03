Авербух заявил о намерении поставить программы для Валиевой

Советский и российский фигурист, хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух выразил готовность к сотрудничеству с фигуристкой Камилой Валиевой после возобновления тренировок. Его слова приводит РИА Новости.

«Пока я просто очень рад, что она возвращается. Это талантливейший человек. Надеюсь, что она войдет в нужную форму. И если она пригласит меня для постановки, безусловно, я буду этому очень рад», — заявил Авербух.

19-летняя фигуристка присоединилась к школе Татьяны Навки, олимпийской чемпионки в танцах на льду, и будет работать с тренером Светланой Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

Ранее Валиева начала готовить соревновательные программы.