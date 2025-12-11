Губерниев заявил, что фигуристке Петросян будет сложно завоевать золото Олимпиады

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что российской фигуристке Аделии Петросян будет сложно завоевать золото Олимпиады, передает «Матч ТВ».

«Аделии придется очень трудно, мягко говоря. Волков бояться — в лес не ходить. Полагаю, что шансы на медаль точно есть. Фигурное катание — тот вид спорта, где не только судьи всё решают», — сказал Губерниев.

Петросян и Петр Гуменник завоевали олимпийские лицензии по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристов до участия в зимних Играх-2026. Оба спортсмена прошли необходимые проверки.

Олимпиада в Италии пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года.

Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Гуменника, Владислава Дикиджи, Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары.

Ранее в ISU изучают требование Украины отстранить российских фигуристов от ОИ-2026.