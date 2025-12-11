«Молчит и слава богу»: Губерниев о позиции Вяльбе по нейтральному статусу для россиян

Губерниев об отношении ФЛГР к нейтральному статусу: Вяльбе просто нечего сказать

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу отсутствия публичной реакции президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе на допуск российских лыжников к международным стартам. Его слова передает Sport24.

«Вяльбе просто нечего сказать. Ее позиция известна. И сейчас, чтобы не наговорить лишнего, она благоразумно замолчала, потому что все, что вы скажете, будет использовано против вас. Молчит, и слава богу. Процесс же идет», — заявил Губерниев.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Ближайший этап Кубка мира, на котором они смогут выступит, пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

