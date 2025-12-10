На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные претенденты на вылет из РПЛ

Экс-футболист Попов заявил, что «Сочи» и «Крылья Советов» первыми вылетят из РПЛ
Телеграм-канал «ФК «Сочи»»

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов заявил, что главными кандидатами на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона являются «Сочи» и самарские «Крылья Советов». Его слова передает «Матч ТВ».

«Это разбалансированные полностью клубы, команды-решето. В борьбе за выживание очень важно как можно меньше пропускать, а «Сочи» и «Крылья Советов» — две команды, которые абсолютно не готовы играть на ноль», — высказался Попов.

После 18 туров «Сочи» с 9 очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с 17 очками расположились на 12-й позиции.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее стало известно о возвращении Станковича в «Црвену Звезду».

