Российский хоккеист Малкин получил травму

«Питтсбург Пингвинз» поместил российского нападающего Евгения Малкина в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба команды на официальном сайте.

Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампы-Бэй Лайтнинг», который состоялся в ночь на 5 декабря. Сообщается, что у Малкина травма верхней части тела.

В игре с «Тампой» Малкин оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Всего на счету российского хоккеиста 29 (8+21) очков в текущем сезоне регулярного чемпионата после 26 сыгранным им матчей.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Всего в регулярных чемпионатах на его счету 1239 матчей, в которых он забил 522 гола и сделал 853 результативные передачи.

