На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Бавария» расправилась со «Спортингом» в Лиге чемпионов

«Бавария» обыграла «Спортинг» в матче общего группового тура Лиги чемпионов
true
true
true
close
Angelika Warmuth/Reuters

Мюнхенская «Бавария» обыграла лиссабонский «Спортинг» в матче шестого тура общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мюнхен Арена» в Германии, завершилась с результатом 3:1. «Спортинг» на 54-й минуте повел благодаря автоголу Йозуа Киммиха, однако следом «Бавария» сумела трижды забить, отличились Серж Гнабри (65-я минута), Ленарт Карл (69-я минута) и Жонатан Та (77-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем матче общего группового этапа мюнхенская команда на домашнем стадионе сыграет с бельгийским «Юнионом» 21 января, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Спортинг» на день раньше примет на домашнем стадионе французский «ПСЖ», матч начнется в 23:00 мск.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о своем новом увлечении.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Виктор Корнеплод, Анастасия Землеройка и весь их пантеон: что это за мемы и что они означают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами