«Бавария» расправилась со «Спортингом» в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» обыграла лиссабонский «Спортинг» в матче шестого тура общего группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Мюнхен Арена» в Германии, завершилась с результатом 3:1. «Спортинг» на 54-й минуте повел благодаря автоголу Йозуа Киммиха, однако следом «Бавария» сумела трижды забить, отличились Серж Гнабри (65-я минута), Ленарт Карл (69-я минута) и Жонатан Та (77-я минута).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В следующем матче общего группового этапа мюнхенская команда на домашнем стадионе сыграет с бельгийским «Юнионом» 21 января, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Спортинг» на день раньше примет на домашнем стадионе французский «ПСЖ», матч начнется в 23:00 мск.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

