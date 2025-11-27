На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Хет-трик Мбаппе принес ему звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
Pavel Mikheyev/Reuters

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе официально стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов Союза европейских ассоциаций (УЕФА).

Французский форвард отличился всеми четырьмя голами своей команды в матче против «Олимпиакоса», который завершился со счетом 4:3. Мбаппе оформил третий самый быстрый хет-трик в истории турнира. С девятью голами после пяти матчей он возглавляет гонку бомбардиров Лиги чемпионов.

Среди других претендентов на награду были Витинья из «ПСЖ», оформивший хет-трик в ворота «Тоттенхэма», Пьер-Эмерик Обамеянг из «Марселя» с дублем в матче с «Ньюкаслом» и Серу Гирасси из «Боруссии», также отличившийся двумя голами против «Вильярреала».

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен».

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

Ранее Роналду стал совладельцем бойцовского промоушена.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
