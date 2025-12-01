Российская теннисистка решила уйти под флаг Узбекистана

Российская теннисистка Камилла Рахимова приняла решение о смене спортивного гражданства на узбекское. Об этом сообщила сообщила Федерация тенниса Узбекистана.

Рахимова занимает 109-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Наивысшим достижением в ее карьере пока остается 60-я позиция, которую она занимала в декабре 2024 года. В активе спортсменки один титул в одиночном разряде (категория WTA-125) и три — в парных соревнованиях.

В начале июля Рахимова сенсационно обыграла пятую ракетку мира на Уимблдоне.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

