Второй тайм стартовал!
Перерыв! «Спартак» — «Динамо» — 1:0!
Две минуты к основному времени первого тайма добавлено.
Фомин локтем врезается в Умярова, еще одно нарушение правил со стороны гостей.
Маричаль руками заваливает на газон Маркиньоса, так делать нельзя согласно футбольным правилам.
Здорово навесил с правой ноги на дальнюю штангу Барко, совсем чуть-чуть не хватило Жедсону, чтобы переправить мяч в сетку ворот.
Скопинцев забрался в офсайд.
Осипенко фолит на своей половине поля — негрубо, но без свисточка в этом моменте не обойтись.
Фомин руками цепляет Жедсона, фол в пользу красно-белых.
Бителло подает угловой, ставя мяч перед линией полукруга, огибающей угловой флажок. Если бы динамовцы сейчас забили, то взятие ворот пришлось бы отменить.
Осипенко цепляет ногой Угальде, который ставил Максиму корпус. Снова свисток во рту у рефери.
Тюкавин подталкивает в спину Маркиньоса, свисток в пользу «Спартака».
Гол! Сработали фланги у «Спартака», как же легко Солари обыграл Фернандеса и прострелил в центр, где от ноги Максима Осипенко мяч заскочил в сетку, 1:0!
Солари забежал в офсайд.
Главный арбитр встречи Инал Танашев встает на пути Жедсона, который во время дриблинг-действия попадает в ногу рефери. Тому ничего не остается, как остановить спартаковскую атаку и назначить свободный удар.
Нгамале не по правилам вступает в отбор против Угальде, игра приостановлена.
Денисов руками оттеснил от мяча Нгамале, арбитр дает свисток.
Тюкавин забирается в офсайд, откуда даже забивает! Естественно, взятие ворот не засчитано.
Удар с линии штрафной наносит Угальде, мяч проходит выше ворот.
Угальде забрался в офсайд.
Игра началась! Поехали!
«Динамо»: Лунев, Маричаль, Фернандес, Скопинцев, Осипенко, Бителло, Фомин, Нгамале, Сергеев, Тюкавин, Гладышев.
«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Дмитриев, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Умяров, Фернандеш, Угальде.
В очередном матче 18-го тура Российской премьер-лиги московский «Спартак» принимает на «Лукойл Арене» столичных динамовцев. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.