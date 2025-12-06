Спорт
Дзюба приехал в Петербург: «Зенит» принимает «Акрон». LIVE
Алексей Даничев/РИА Новости
В очередном матче 18-го тура Российской премьер-лиги петербургский «Зенит» принимает на «Газпром Арене» «Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 18-й тур
1-й тайм
06 декабря 19:30
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Стадион «Газпром Арена», Санкт-Петербург, Россия
3'
Начало игры остается за гостями.
19:20
«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Пестряков, Лончар, Джаковац, Хосонов, Болдырев, Дзюба.
19:15
«Зенит»: Адамов, Дркушич, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Соболев, Педро.
19:10
