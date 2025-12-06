На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

«Ростов» принимает «Рубин» в последнем матче перед паузой. LIVE

Футбол. РПЛ, 18 тур. «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Рубин» (Казань). ОНЛАЙН

close

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов

Telegram-канал «ФК «Ростов» »
В рамках заключительного тура РПЛ перед зимней паузой «Ростов» дома играет с «Рубином». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига. 18-й тур
1-й тайм
06 декабря 14:00
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0 : 0
Рубин
Казань, Россия
Стадион «Ростов Арена», Ростов-на-Дону, Россия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'21

Жестко Шабанхаджай встретил Мелехина. Больше стали фолить гости, игра сместилась на их половину поля.

'17

Не наказывает Казарцев за нарушение правил и Нижегородова. Впрочем, фол увидел даже не сам арбитр, а его ассистент.

'13

Фолит Даку против Чистякова, без карточки.

'10

Даку должен был забивать! Албанец оказался на идеальной позиции после паса Арройо и рикошета, но с трех метров пробил точно в Ятимова!

'9

Миронов зарядил из-за пределов штрафной — намного выше ворот.

'6

Шабанхаджай готовился прострелить справа, но его накрыл Вахания.

'4

Ростовчане контролируют игру на первых минутах.

'1

Начали! Главный судья — Василий Казарцев.

13:55

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Голенков.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Нижегородов, Арройо, Рожков, Йочич, Кузяев, Чумич, Даку, Шабанхаджай.

13:50

Игра начнется в 14:00 мск.

13:45

Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча между «Ростовом» и «Рубином».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами