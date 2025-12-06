Жестко Шабанхаджай встретил Мелехина. Больше стали фолить гости, игра сместилась на их половину поля.
Не наказывает Казарцев за нарушение правил и Нижегородова. Впрочем, фол увидел даже не сам арбитр, а его ассистент.
Фолит Даку против Чистякова, без карточки.
Даку должен был забивать! Албанец оказался на идеальной позиции после паса Арройо и рикошета, но с трех метров пробил точно в Ятимова!
Миронов зарядил из-за пределов штрафной — намного выше ворот.
Шабанхаджай готовился прострелить справа, но его накрыл Вахания.
Ростовчане контролируют игру на первых минутах.
Начали! Главный судья — Василий Казарцев.
«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелехин, Вахания, Чистяков, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Роналдо, Голенков.
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Вуячич, Нижегородов, Арройо, Рожков, Йочич, Кузяев, Чумич, Даку, Шабанхаджай.
Игра начнется в 14:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели! «Газета.Ru» ведет трансляцию матча между «Ростовом» и «Рубином».