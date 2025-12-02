На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стал известен срок отстранения Большунова от соревнований

Большунов не сможет участвовать в соревнованиях до восстановления Бакурова
true
true
true
close
Максим Богодвид/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов не сможет участвовать во всероссийских соревнованиях до тех пор, пока от повреждений полностью не восстановится Александр Бакуров. Об этом «Матч ТВ» сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«Решение есть: приостановить действие RUS кода Александра до завершения процесса восстановления Бакурова», — сказал Бородавко.

29 ноября Большунов столкнулся с Бакуровым в полуфинале мужского спринта на первом этапе Кубка России. Уже после гонки Большунов подошел к Бакурову, который стоял к нему спиной и толчком в плечо сбил его с ног. Бакуров, поднявшись, покрутил пальцем у виска и сильно хромая покинул трассу. Позднее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что Большунов дисквалифицирован из-за этого инцидента на одну гонку.

Ранее Большунов обвинил своих соперников в нечестной борьбе и создании помех.

