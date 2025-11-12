На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российский защитник «Бостона» вновь устроил драку в матче НХЛ

Российский хоккеист Задоров устроил драку с форвардом «Торонто» в матче НХЛ
true
true
true
close
Bob Frid-USA TODAY Sports/Reuters

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров подрался с канадским форвардом противника Максом Доми в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс».

Хоккеист в середине второго периода применил силовой прием против главной звезды соперника Остона Мэттьюса, после чего американец покинул лед из-за травмы. В третьем периоде также Задоров вступил в драку с нападающим «Торонто» Максом Доми, который сам спровоцировал столкновение, но был повергнут россиянином на лед.

По словам Задорова, это был просто игровой момент.

Главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе выразил несогласие с судейством, заявив, что на россиянине должно было быть удаление.

Победа «Бостона» со счетом 5:3 стала для команды уже седьмой подряд . В этом матче также отличился Давид Пастрняк, забивший свой 400-й гол за клуб.

Задоров ранее возглавлял список самых штрафуемых игроков регулярного чемпионата НХЛ, набрав 145 штрафных минут в 81 матче.

Ранее Панарин признался, что в команде испытали облечение после первой домашней победы в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами