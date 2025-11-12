Российский защитник «Бостона» вновь устроил драку в матче НХЛ

Российский хоккеист Задоров устроил драку с форвардом «Торонто» в матче НХЛ

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров подрался с канадским форвардом противника Максом Доми в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс».

Хоккеист в середине второго периода применил силовой прием против главной звезды соперника Остона Мэттьюса, после чего американец покинул лед из-за травмы. В третьем периоде также Задоров вступил в драку с нападающим «Торонто» Максом Доми, который сам спровоцировал столкновение, но был повергнут россиянином на лед.

По словам Задорова, это был просто игровой момент.

Главный тренер «Торонто» Крэйг Берюбе выразил несогласие с судейством, заявив, что на россиянине должно было быть удаление.

Победа «Бостона» со счетом 5:3 стала для команды уже седьмой подряд . В этом матче также отличился Давид Пастрняк, забивший свой 400-й гол за клуб.

Задоров ранее возглавлял список самых штрафуемых игроков регулярного чемпионата НХЛ, набрав 145 штрафных минут в 81 матче.

