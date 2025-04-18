Назван самый грубый игрок в НХЛ

Защитник клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Никита Задоров завершил регулярный чемпионат на первом месте по числу штрафных минут — 145.

Игрок стал первым россиянином в НХЛ, кому удалось набрать больше всех минут штрафа в регулярке. В его активе 40 малых штрафов. Также Задорова семь раз удаляли на пять минут и три раза — на 10.

В 81 матче нынешнего сезона Задоров набрал 22 (4+18) очка. В Восточной конференции «Брюинз» заняли предпоследнее, 15-е место, набрав 76 очков за 82 игры.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года. Национальная российская команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее сообщалось, что российский вратарь покинет клуб НХЛ.