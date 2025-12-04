«Несусветная глупость»: Губерниев о теннисистах, меняющих гражданство

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал потерей для российского тенниса решение россиянки Анастасии Потаповой сменить спортивное гражданство. Его слова приводит Sport24.

«Бывает, когда люди переезжают в другую страну, осуждать их за это не надо. Лично я, наоборот, остаюсь жить в России, а Анастасии предлагаю пожелать удачи. Мне абсолютно насрать на тех, кто назовет Потапову предательницей родины. Думаю, девушке-теннисистке тем более. Такие заявления — несусветная глупость», — заявил он.

4 декабря российская теннисистка объявила, что со следующего сезона будет выступать за Австрию, и отметила, что чувствует себя там, как дома.

24-летняя Потапова занимает 59-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистка завоевала три чемпионских титула в одиночном разряде. Пиком ее достижений в рейтинге стало 21-е место в июне 2023 года. После смены спортивного гражданства она станет первой ракеткой страны, обойдя Юлию Грабер, которая занимает 94-ю позицию в мире.

Ранее в ФТР заявили, что считают потерей смену гражданства российскими теннисистками