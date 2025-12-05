На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Норвежская биатлонистка назвала решение CAS о допуске россиян на ОИ-2026 странным

Норвежская лыжница Кноттен о допуске россиян: они очень приятные люди
Global Look Press/Keystone Press Agency

Норвежская биатлонистка Каролин Оффигстад Кноттен заявила, что лично хорошо относится к российским коллегам, но считает их допуск в текущей ситуации нелогичным. Ее слова передает TV2.

«Удивлена, решению CAS. Считаю его странным. Русские, на мой взгляд, очень приятные люди, по крайней мере те, кого я знаю. Это нужно разделять. Но здесь речь идет о символе. Конфликт начался после прошлых Олимпийских игр, поэтому странно просто допустить их к следующим», — заявила Кноттен.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее чемпион ОИ Клебо заявил, что не радовался отстранению российских лыжников.

Все новости на тему:
Олимпиада 2026
