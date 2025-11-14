Легендарный тренер сказал, на какое место может рассчитывать «Спартак» в чемпионате

Знаменитый отечественный тренер Валерий Непомнящий, являющийся первым специалистом, который смог вывести африканскую сборную в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, работая с национальной командой Камеруна на ЧМ-1990, в комментарии для «Газеты.Ru» прокомментировал отставку Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Я не знаю, чем руководствовался клуб, когда приняли решение об освобождении Станковича от должности. Не знаю, почему после двух побед подряд, после четырех побед в пяти последних матчах, которые команда одержала… В общем, здесь мне трудно это оценить, не знаю какие критерии использовали руководители «Спартака». Что касается шансов на титул, то Кубок выиграть реально, а вот бороться за чемпионство… Очень сложно будет этот разрыв в очках ликвидировать. Весенняя часть чемпионата всегда очень ожесточенная: команды, которые вылетают, борются за каждое очко. Поэтому, может быть, за тройку «Спартаку» удастся зацепиться, но вряд ли выше», — считает Непомнящий.

«Спартак» занимает шестое место по итогам первого круга чемпионата Российской премьер-лиги, отставая на восемь очков от лидирующих в турнире «Краснодара» и ЦСКА. После увольнения Станковича исполняющим обязанности главного тренера назначен работавший ранее в штабе серба Вадим Романов.

