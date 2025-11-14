На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Хочет в Европе остаться»: Акинфеев о возвращении Чалова в ЦСКА

Капитан ЦСКА Акинфеев: Федя Чалов хочет в Европе остаться
true
true
true
close
FC PAOK

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что в настоящее время никаких переговоров о переходе форварда Федора Чалова из греческого ПАОК не ведется, так как сам игрок видит свое будущее в Европе. Его слова приводит YouTube-канал «Это футбол, брат».

«Может ли Чалов вернуться в ЦСКА? Насколько я знаю — нет. Разговоров никаких нет по этому поводу. Он сказал, что Европа — его приоритет. Федя хочет в Европе остаться», — объяснил Акинфеев.

13 ноября в СМИ появилась информация о возможной аренде 27-летнего нападающего в зимнее трансферное окно.

Обновленная рыночная стоимость Чалова составила €7,5 млн. В предыдущей версии российский футболист оценивался в €9 млн.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. В текущем сезоне Чалов сделал 5+7 по системе «гол+пас» в 40 матчах.

Ранее стало известно о заинтересованности «ПСЖ» Сафонова в трансфере Захаряна.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами