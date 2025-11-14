«Хочет в Европе остаться»: Акинфеев о возвращении Чалова в ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, что в настоящее время никаких переговоров о переходе форварда Федора Чалова из греческого ПАОК не ведется, так как сам игрок видит свое будущее в Европе. Его слова приводит YouTube-канал «Это футбол, брат».

«Может ли Чалов вернуться в ЦСКА? Насколько я знаю — нет. Разговоров никаких нет по этому поводу. Он сказал, что Европа — его приоритет. Федя хочет в Европе остаться», — объяснил Акинфеев.

13 ноября в СМИ появилась информация о возможной аренде 27-летнего нападающего в зимнее трансферное окно.

Обновленная рыночная стоимость Чалова составила €7,5 млн. В предыдущей версии российский футболист оценивался в €9 млн.

Чалов перешел в ПАОК 1 августа. 13 августа футболист дебютировал за команду в матче Лиги чемпионов. В том матче ПАОК покинул турнир и продолжил выступления в Лиге Европы. В текущем сезоне Чалов сделал 5+7 по системе «гол+пас» в 40 матчах.

