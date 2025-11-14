Ветеран ЦСКА оценил решение Карпина поставить игроков клуба в состав сборной перед матчем со «Спартаком»

Знаменитый отечественный нападающий Валерий Масалитин, во время своей игровой карьеры выступавший за московский ЦСКА и проведший половину сезона в «Спартаке», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации, в которой игроки армейского клуба выйдут в основе в матче против национальной команды Чили незадолго до встречи чемпионата страны с московским «Спартаком», рискуя восстановлением и травмами.

«Понятно, муссируются все эти слухи, но ничего страшного нет. Неделя есть на восстановление. Единственное, если травму получишь, то, конечно, может быть, недели и не хватит восстановиться. Но, понимаете, у нас два состава сейчас. Не поставишь ЦСКА, в первом поставишь, будут такие же разговоры про другую команду. Что Карпин против другой команды работает. Что ему делать здесь? Естественно, расчет только на профессионализм Карпина и ребят из ЦСКА, что они сыграют без травм и сумеют восстановиться. Причем, если в ЦСКА нормально сыграет со Спартаком, то, естественно, все эти разговоры потухнут моментально. А если проиграют, то, конечно, они возобновятся», — считает Масалитин.

Валерий Карпин оставил на скамейке запасных в товарищеском матче против Перу (1:1) футболистов ЦСКА Игоря Дивеева, Матвея Лукина, Матвея Кисляка и Ивана Облякова, а Данила Кругового выпустил на замену. Все они должны появиться в основе во второй ноябрьской игре национальной команды против сборной Чили.

