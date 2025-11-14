На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Теннисистка Петрова представила второй этап детского турнира «Кубок Надежды»

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова приняла участие в форуме «Россия — спортивная держава» в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса России (ФТР).

В рамках мероприятия состоялась сессия «150 лет российскому теннису: от великой истории к новым победам», где также выступили президент ФТР Шамиль Тарпищев и вице-президент Галина Каплан.

Петрова организовала второй этап детского турнира «Кубок Надежды» в Тольятти, где победителями стали Владислав Тишин и Полина Пирогова из Самары, которые получили сертификаты на тренировочный курс в Москве. В мастер-классе также участвовала чемпионка «Ролан Гаррос» Анастасия Мыскина

«Очень рада, что очередной этап проекта прошел в рамках форума. Для нас это знак, что детский теннис становится частью большой спортивной повестки страны», — заявила Петрова.

В следующем году проект «Кубок Надежды» планируется расширить на новые регионы страны.

Ранее глава Федерации тенниса не включил Шарапову в тройку лучших теннисисток мира.

