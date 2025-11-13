Глава Федерации тенниса не включил Шарапову в тройку лучших теннисисток мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал тройку величайших теннисисток в истории, не включив в нее Марию Шарапову, приводит Sports.

На первое место он поставил Мартину Хингис, на второе — Штеффи Граф, а на третье — российскую теннисистку Анастасию Мыскину.

«Медленная. И когда Серена Уильямс предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться», — объяснил Тарпищев свой выбор.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008). Таким образом, Марии удалось завладеть так называемым карьерным шлемом — она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы.

Летом 2025 года россиянка была введена в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в американском Ньюпорте, штат Род-Айленд, в ночь на 24 августа по московскому времени. Шараповой вручили специальный приз в честь данного события. Награду Мария получила из рук 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс. За несколько дней до этого пресс-служба Зала славы тенниса на своей странице в социальных сетях кратко описала карьеру Шараповой. Там отметили, что спортивное наследие Марии основано на ее упорстве, целеустремленности.

Ранее Шарапова высказалась о теннисе после своего ухода.