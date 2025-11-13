На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава Федерации тенниса не включил Шарапову в тройку лучших теннисисток мира

Глава Федерации тенниса Тарпищев о тройке лучших теннисисток: Шарапова медленная
true
true
true
close
CraSH/Global Look Press

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал тройку величайших теннисисток в истории, не включив в нее Марию Шарапову, приводит Sports.

На первое место он поставил Мартину Хингис, на второе — Штеффи Граф, а на третье — российскую теннисистку Анастасию Мыскину.

«Медленная. И когда Серена Уильямс предлагала ей другой уровень скорости, Мария не могла справиться», — объяснил Тарпищев свой выбор.

Шарапова завершила карьеру в 2020 году. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008). Таким образом, Марии удалось завладеть так называемым карьерным шлемом — она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы.

Летом 2025 года россиянка была введена в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в американском Ньюпорте, штат Род-Айленд, в ночь на 24 августа по московскому времени. Шараповой вручили специальный приз в честь данного события. Награду Мария получила из рук 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс. За несколько дней до этого пресс-служба Зала славы тенниса на своей странице в социальных сетях кратко описала карьеру Шараповой. Там отметили, что спортивное наследие Марии основано на ее упорстве, целеустремленности.

Ранее Шарапова высказалась о теннисе после своего ухода.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами