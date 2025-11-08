Стало известно, почему Дзюба не играет в матче с «Динамо»

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба не был включен в заявку команды на матч Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо» из-за дискомфорта, сообщает пресс-служба клуба в своем Telegram-канале.

Отмечается, что Дзюба продолжает восстановление после повреждения.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба провел 13 матчей, забив четыре мяча.

В матче «Акрона» и «Динамо» идет 23-я минута матча, пока счет 0:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

