К основному времени первого тайма добавлено... Ноль минут! Сразу команды отправляются на перерые при счете 0:0!
Беншимол упустил шикарный шанс вывести Кузьмина один на один с Расуловым после грубой ошибки Роберто Фернандеса, исполнив просто безобразную передачу вдоль поля на партнера.
Слишком высоко задрал мяч Фомин, не получилось его партнерам зацепиться за него в чужой штрафной.
Внешней стороной стороной стопы Бителло вырезал передачу на Тюкавина, но уж слишком сложным выдалось это техническое действие для бразильца.
Бабаев набрал скорости и с ходу пробил с правой ноги, удар заблокировал Джаковац.
Треть игры позади, динамовцы все ближе и ближе к забитому мячу.
Не нашлось вариантов для развития атаки у Гудиева передачей низом, вынужден он выбивать мяч далеко вперед.
Кузьмин то ли плечом, то ли ухом скинул мяч в руки Расулову.
Кутицкий опасно в ноги подкатывается против Рочи и зарабатывает предупреждение.
Прямо в руки вратарю «Акрона» Бителло навешивает мяч со штрафного.
Гладышев здорово исполнил подачу на ближнюю штангу с углового, Гудиев успел совершить спасение.
Джаковац опасно подкатывался под Бителло, но успел сыграть в мяч.
Эшковал цепляет руками за футболку Касереса, арбитр дает свисток.
Эшковал получает предупреждение за фол против Тюкавина.
Неудачно Бителло забросил мяч в штрафную, слишком низко пошла подача, после чего ее выбил грудью Эшковал.
Джаковац выбивает головой мяч за лицевую линию после фланговой подачи справа.
Позиционно владеют мячом москвичи, «Акрон» старается зонно обороняться и не давать пространства для передач.
Начало игры остается за бело-голубыми.
Игра началась! Поехали!
«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джаковац, Хосонов, Беншимол.
«Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Кутицкий, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче 15-го тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» на «ВТБ Арене» принимает тольяттинский »«Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.