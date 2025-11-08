На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Команда Дзюбы против Карпина: «Динамо» принимает «Акрон». LIVE

Футбол. РПЛ. 15-й тур. «Динамо» — «Акрон». ОНЛАЙН

close
Григорий Сысоев/РИА Новости
В стартовом матче 15-го тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» на «ВТБ Арене» принимает тольяттинский »«Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Мир Российская Премьер-лига. 15-й тур
Перерыв
08 ноября 14:00
Динамо М
Москва, Россия
0 : 0
Акрон
Тольятти, Россия
Стадион «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина», Москва, Россия
1-й тайм

22' Кутицкий

10' Эшковал

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
45'

К основному времени первого тайма добавлено... Ноль минут! Сразу команды отправляются на перерые при счете 0:0!

42'

Беншимол упустил шикарный шанс вывести Кузьмина один на один с Расуловым после грубой ошибки Роберто Фернандеса, исполнив просто безобразную передачу вдоль поля на партнера.

39'

Слишком высоко задрал мяч Фомин, не получилось его партнерам зацепиться за него в чужой штрафной.

36'

Внешней стороной стороной стопы Бителло вырезал передачу на Тюкавина, но уж слишком сложным выдалось это техническое действие для бразильца.

33'

Бабаев набрал скорости и с ходу пробил с правой ноги, удар заблокировал Джаковац.

30'

Треть игры позади, динамовцы все ближе и ближе к забитому мячу.

28'

Не нашлось вариантов для развития атаки у Гудиева передачей низом, вынужден он выбивать мяч далеко вперед.

25'

Кузьмин то ли плечом, то ли ухом скинул мяч в руки Расулову.

22'

Кутицкий опасно в ноги подкатывается против Рочи и зарабатывает предупреждение.

21'

Прямо в руки вратарю «Акрона» Бителло навешивает мяч со штрафного.

18'

Гладышев здорово исполнил подачу на ближнюю штангу с углового, Гудиев успел совершить спасение.

15'

Джаковац опасно подкатывался под Бителло, но успел сыграть в мяч.

13'

Эшковал цепляет руками за футболку Касереса, арбитр дает свисток.

11'

Эшковал получает предупреждение за фол против Тюкавина.

10'

Неудачно Бителло забросил мяч в штрафную, слишком низко пошла подача, после чего ее выбил грудью Эшковал.

8'

Джаковац выбивает головой мяч за лицевую линию после фланговой подачи справа.

5'

Позиционно владеют мячом москвичи, «Акрон» старается зонно обороняться и не давать пространства для передач.

3'

Начало игры остается за бело-голубыми.

14:03

Игра началась! Поехали!

13:55

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эшковал, Пестряков, Кузьмин, Лончар, Джаковац, Хосонов, Беншимол.

13:50

«Динамо»: Расулов, Касерес, Фернандес, Рубенс, Осипенко, Бителло, Кутицкий, Фомин, Бабаев, Тюкавин, Гладышев.

13:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В стартовом матче 15-го тура Российской премьер-лиги столичное «Динамо» на «ВТБ Арене» принимает тольяттинский »«Акрон». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами