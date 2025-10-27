Дзюба посчитал предвзятой работу комментатора матча с «Локомотивом»

Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба возмутился предполагаемой предвзятостью в работе комментатора, освещавшего матч с «Локомотивом» в рамках 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает издание «ВсеПроСпорт».

«Комментатор матча сегодня был болельщиком «Локомотива». Какие-то реплики: мол, поле медленное, для медленных игроков. Про меня может так говорить, но за остальных постеснялся бы», — Дзюба также добавил, что комментаторам следует проявлять больше профессионализма и объективности.

«Акрон» сыграл с «Локомотивом» в матче РПЛ 26 октября.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Марку Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

«Акрон» имеет одну победу в последних десяти матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на пять баллов. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (семь побед, шесть ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

Ранее Дзюба заявил, что раньше на улицу с прической как у игрока «Локомотива» Алексея Батракова было выйти нельзя.