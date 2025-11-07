На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российская фигуристка: нас никогда на международной арене не любили

Фигуристка Бестемьянова: нас никогда на международной арене не любили
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Камилу Валиевой золото чемпионата Европы 2022 года, передает Sport24.

«Это было ожидаемо. Нас никогда на международной арене не любили. Российским спортсменам просто нужно быть настолько сильными, чтобы не давать никаких поводов для подобных историй», — сказала Бестемьянова.

Таким образом процедура пересмотра результатов турнира, связанная с допинг-расследованием в отношении Камилы Валиевой, завершилась.

Чемпионат Европы проходил в январе 2022 года в Таллине, где Анна Щербакова показала лучший результат. Серебряной медалисткой стала российская фигуристка Александра Трусова, а третье место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс.

Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года и двукратной чемпионкой России. В январе 2024 года фигуристка была удостоена звания заслуженного мастера спорта России.

Ранее российскую чемпионку Европы дисквалифицировали за «допинг Валиевой».

