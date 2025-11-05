Российскую чемпионку Европы дисквалифицировали за «допинг Валиевой»

Чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода за триметазидин

Двукратная чемпионка Европы и четырехкратная чемпионка России по боксу Дарима Сандакова была дисквалифицирована на полгода за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба юридического агентства «Клевер консалт».

В допинг-пробе спортсменки был обнаружен триметазидин. Изначально Сандакову хотели дисквалифицировать на четыре года, однако юристы сумели доказать, что положительный результат теста обусловлен загрязнением.

«Специалисты «Клевер консалт» смогли оперативно выявить источник загрязнения. Им оказался кофеин-бензоат натрия», — указано в сообщении.

Четырехлетнюю дисквалификацию за триметазидин получила российская фигуристка Камила Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года, однако спортсменке уже разрешено тренироваться — она начала работать под руководством Светланы Соколовской. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее пойманному на кокаине игроку «Спартака» сократили дисквалификацию с четырех лет до месяца.