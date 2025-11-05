На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российскую чемпионку Европы дисквалифицировали за «допинг Валиевой»

Чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода за триметазидин
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Двукратная чемпионка Европы и четырехкратная чемпионка России по боксу Дарима Сандакова была дисквалифицирована на полгода за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба юридического агентства «Клевер консалт».

В допинг-пробе спортсменки был обнаружен триметазидин. Изначально Сандакову хотели дисквалифицировать на четыре года, однако юристы сумели доказать, что положительный результат теста обусловлен загрязнением.

«Специалисты «Клевер консалт» смогли оперативно выявить источник загрязнения. Им оказался кофеин-бензоат натрия», — указано в сообщении.

Четырехлетнюю дисквалификацию за триметазидин получила российская фигуристка Камила Валиева.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года, однако спортсменке уже разрешено тренироваться — она начала работать под руководством Светланы Соколовской. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Ранее пойманному на кокаине игроку «Спартака» сократили дисквалификацию с четырех лет до месяца.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами